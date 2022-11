Channing Tatum: 10 cose che sicuramente non sai di lui

Ecco dieci curiosità su Channing Tatum che fino ad ora non conoscevi.

Nelle ultime settimane si è tanto sentito parlare di Channing Tatum a livello professionale e personale. L’attore ha divorziato da Jenna Dewan dopo 9 anni di matrimonio. La coppia si è conosciuta e innamorata sul set del celebre film Step Up del 2006. A livello professionale, Channing Tanum è tornato come protagonista di Magic Mike con la regia di Steven Soderbergh, celebre cineasta americano. La serie cinematografica di successo internazionale è incentrata sul mondo dello spogliarello maschile.

Giunto al suo terzo capitolo, arriverà al cinema il prossimo febbraio, 2023. Ma vediamo 10 curiosità che sicuramente non conosci sull’attore americano 42 enne.

Da spogliarellista ad attore di fama mondiale Channing Tatum nasce come spogliarellista. Uno dei film più famosi dell’attore, Magic Mike, è ispirato alla sua vita da spogliarellista prima che cominciasse a fare l’attore. La carriera da attore è cominciata nel 2004, con una piccola comparsa in CSI: Miami. Cominciò poi ad apparire in alcuni film minori. Ma è nel 2006 che la sua carriera è decollata, grazie al film che gli ha cambiato la vita: Step Up, un successo internazionale che ha riscosso al botteghino 114,2 milioni di dollari. La filmografia: un elenco di successi

3. Un elenco, lunghissimo, di film. Negli ultimi 10 anni, Channing Tatum ha recitato in in The Son of No One (2011), The Eagle, 10 years, Knockout – Resa del conti, La memoria del cuore (2012), 21 Jump Street e Magic Mike, Don Jon (2013), Effetti collaterali, 22 Jump Street, Jupiter – Il destino dell’universo (2015), Magic Mike XXL, The Hateful Eight, Ave, Cesare! (2016), Lego Batman – Il film (2017), La truffa dei Logan, Kingsman: Il cerchio d’oro. Del 2019 Smallfoot e The Lego Movie 2. Dog (2021)

4. Channing Tatum vale ben 50 milioni. Assurdo pensare come, per la sua prima apparizione fu pagato solo 400 dollari, nel video di She Bangs di Ricky Martin. La fisionomia 5. Channing è nato il 26/04/1980 negli Stati Uniti. Il suo nome alla nascita è Channing Matthew Tatum. È alto 1.85 metri e pesa all’incirca 83 kg. 6. Non solo film: Channing Tatum è produttore di Vodka. Il brand, rigorosamente americano, è chiamato Born and Bred, che vuole “celebrare ciò che succede quando l’amicizia incontra l’avventura”. 7. Oltre che essere un attore, è anche un produttore, Channing Tatum possiede due case di produzione. 8. È impegnato in cause umanitarie. Channing ha passato tanto tempo in Sud America: “Ho avuto un’esperienza di prima mano dell’incredibile conoscenza che questa comunità ha delle numerose piante medicinali del Rio delle Amazzoni” ha raccontato, “Quando mi sono reso conto del fatto che nessuno stia documentando sistematicamente la conoscenza della loro conoscenza delle piante, e che nessuno sia usando metodi scientifici per analizzare il loro potenziale medicinale, sono stato ispirato e ho deciso di farmi coinvolgere”. Channing Tatum e Jenna Dewan: si erano tanto amati 9. Il felice matrimonio con Jenna Dewan. I due attori si sono innamorati sul set di Step Up per poi sposarsi nel 2009. Nel 2013, poi, avevano avuto insieme una figlia di nome Emily. Su di lei, ha detto: “È questo che voglio per mia figlia, di non avere aspettative per il suo amore, e di non lasciare che standard e preconcetti abbiano un’influenza su di lei. Di chiedersi cosa lei voglia, e di sentirsi abbastanza forte da agire di conseguenza”. 10. Channing Tatum e Jenna Dewan si sono lasciati. La coppia ha annunciato la propria separazione nell’aprile 2018, con un annuncio congiunto su People. Il divorzio è nato da un allontanamento tra i due.