1923: il nuovo trailer della serie tv western con Harrison Ford

In arrivo nel 2023, la serie tv 1923 il sequel del prequel di Yellowstone, la serie televisiva statunitense western del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson. Un cast sensazionale e una trama avvincente.

La serie tv arriva su Paramount+ ed è ambientata prima della serie originale. Dopo il primo prequel dal titolo 1883, ora si intitola 1923. Il cast preannuncia un successo a livello internazionale: guarda il trailer qui di seguito!

Sia Yellowstone sia 1883 sono già disponibili in streaming su Paramount+ e gira sul web la data ufficiale di uscita della nuova serie in America, fissata nella data imminente del 18 dicembre 2022. In Italia, invece, non si ha ancora una data precisa di 1923: si vocifera i primi del 2023, ma la data è ancora incerta.

Trama ufficiale di 1923

Nella nuova sera, il capitolo della storia della famiglia Dutton introdurrà una nuova generazione guidata dal patriarca Jacob Dutton, il nipote di James Dutton di Tim McGraw dal 1883 – che finalmente completa le sette generazioni di Yellowstone. nipote di e dalla matriarca Cara. Interpretato dall’attore indipendente Darren Mann, Jack Dutton è il primo personaggio introdotto nell’universo neo-occidentale di Taylor Sheridan, membro della terza generazione consecutiva a possedere e gestire lo Yellowstone Dutton Ranch. Nel contesto della serie originale, Jack Dutton è il nonno (o prozio) di John Dutton di Kevin Costner di Yellowstone.

I Duttons del 1923 mostreranno agli spettatori cosa è servito alla famiglia per fondare il più grande ranch di bestiame contiguo del paese. Il 1923 è ambientato probabilmente nel decennio peggiore nella storia del Montana, durante il quale lo stato vide il suo primo tornado, la chiusura di massa delle banche, l’era del proibizionismo e la Grande Depressione. Indubbiamente, il cast del 1923 rivelerà di cosa sono fatte veramente le prime generazioni dei Dutton. La serie esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l’Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa.

Il cast di 1923

La serie è interpretata dalla vincitrice del premio Oscar Helen Mirren (nei panni di Cara) e dal candidato al premio Oscar Harrison Ford (che interpreta Jacob). Oltre a loro, 1923 è interpretato anche da Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Jerome Flynn. Prodotto da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la nuova fiction è prodotta e realizzata da Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

Il pluripriemato Harrison Ford, 80 enne, tornerà al cinema nell’estate 2023 con Indiana Jones 5, interpretando il famoso archeologo.