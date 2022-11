Scream 6: una foto pubblicata per sbaglio svela il cast

I fan sono in trepidante attesa per Scream 6: il trailer, in uscita a breve, preannuncia la nuova avventura. Non ufficializzato invece il cast, finora, ma arriva una foto su Twitter…

La pellicola di Scream, giunto al suo sesto film, vedrà il ritorno di alcuni volti noti, pronti a sfidare un Ghostface apparentemente nuovo. Il personaggio di Sidney Prescott, interpretato da Neve Campbell, non farà alcuna apparizione, mentre l’attrice Jenna Ortega ha sottolineato il fatto notare che nel nuovo film ci saranno avvenimenti che coinvolgeranno il pubblico talmente tanto da non fargli chiedere dove sia finita Sidney.

Proprio la Campbell ha detto chiaramente in una intervista che non si sentiva ricompensata in modo equo per il suo coinvolgimento nel film in uscita, con la conseguente scelta di abbandonare il progetto Scream, anche se dovremo aspettare il prossimo marzo per vedere come la narrazione affronterà la sua assenza. L’uscita di Scream 6 è attualmente prevista nelle sale cinema a marzo 2023.

Le dichiarazioni di Jenna Ortega

La star Jenna Ortega, intanto, felici i fan: ha lasciato recentemente qualche dichiarazione sull’abbandono dalle scene di Neve Campbell: “Sento di non poter parlare troppo di questo argomento perché non si tratta necessariamente del mio personaggio”, ha rivelato Ortega a Entertainment Tonight a proposito dell’uscita di scena di Sidney.

“Ma dirò che c’è così tanto in ballo nel prossimo episodio, che è così ricco di azione e di gore che penso che sarete quasi distratti”. Il cast di Scream di quest’anno è riuscito ad allontanarsi in gran parte dai personaggi e dagli eventi dei film originali e a presentare al pubblico nuovi personaggi che affronteranno le avventure in modo unico. Ma, dato che l’interprete Campbell, ha recitato per ben 5 film evitando la morte in tutti i modi possibili, i fan saranno sicuramente straniti dalla sua assenza.

La foto pubblicata su Twitter rivela il cast

Scream 6 uscirà nei cinema a marzo 2023 e la pubblicazione del trailer è ormai imminente. Nelle scorse ore è stata pubblicata la foto che preannuncia il cast principale del film di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nella foto vediamo Hayden Panettiere (è Kirby, personaggio apparso in Scream 4), Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e naturalmente Jenna Ortega (Tara) insieme alla new entry nella saga, Dermot Mulroney.

Nel mentre, i fan sul web sono impegnati a raccogliere anche il minimo indizio su Scream 6… Non ci resta che attendere il trailer ufficiale!