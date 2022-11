Black Adam arriva in streaming ed è un successo

Black Adam, dopo un mese dall’esordio al cinema: conquista lo streaming on demand.

Arrivato nei cinema italiani con Warner Bros ad ottobre 2022, Black Adam è stato un successo fin da subito. Il film indipendente presenta il personaggi dei fumetti DC Comics in qualità di arcinemico del supereroe Shazam, affrontando l’iconica Justice Society of America. Ad un mese dal suo debutto cinematografico, Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson, è già arrivato negli Stati Uniti sul mercato del video on demand. In pochissimo tempo è balzato alla prima posizione della classifica dei film più venduti e noleggiati sulla piattaforma di iTunes.

Il personaggio DC ha soffiato il primo posto a Top Gun: Maverick, che invece è disponibile sulle piattaforme già da qualche settimana.

La trama ufficiale

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Disponibile in streaming dal 22 novembre

Negli scorsi giorni, la Warner Bros ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa ufficiale, che Black Adam sarebbe arrivato sulle piattaforma digitali da martedì 22 novembre. La notizia ha generato subito una reazione da parte dei fan, felici di poter guardare o riguardare la pellicola comodamente da casa. Il film, esattamente un mese fa ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche. Sempre la Warner Bros ha detto che il film sarà disponibile in 4K, Blu-ray e DVD a partire dal 3 gennaio 2023.

Il successo di Black Adams è stato strabiliante: il botteghino ha registrato record su record di incassi a livello internazionale, pari a 367 milioni di dollari. Successo mondiale, tranne in Cina: secondo fonti ufficiali, il film è vietato e con lui anche Black Panther della Marvel, Wakanda Forever. La prima reazione del divieto arriva proprio dall’ amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, il quale ha dichiarato che in futuro si farà una sperimentazione sulle strategie di uscita di alcuni film, invece di cercare di trasferire subito i film dalle sale al servizio di streaming HBO Max. Ad incrementare un altro successo, l’arrivo di Black Adam all’ on demand. Non è arrivata l’ufficialità dalla Warner Bros di un sequel di Black Adam, ma c’è sicuramente molta eccitazione da parte dei fan intorno a questa possibilità. Questa notizia ci fa ben sperare sul nuovo film, che potrebbe arrivare tra poco, visto l’impressionante successo di cui si fa carico.