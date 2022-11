The Devil Conspiracy: il film horror di Frankowski

Il prossimo 13 gennaio arriva nei cinema il film The Devil Conspiracy, nuova pellicola horror di Nathan Frankowski con Alice Orr-Ewing e con Joe Doyle.

Un nuovo film horror sarà presto disponibile nei cinema. Il 13 gennaio del 2023 arriva infatti nelle sale statunitensi il film The Devil Conspiracy, pellicola della Samuel Goldwin Film diretta da Nathan Frankowski.

Si tratta di un mix tra horror sovrannaturale e fantascienza che vede al centro di tutto un’azienda biotecnologica gestita da dei satanisti che hanno il preciso scopo di clonare Gesù in modo poi da poterlo sacrificare a Lucifero. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia che consente di clonare tutti i più noti personaggi della storia con pochissimi frammenti di DNA, tale gruppo arriva a rubare il sudario di Gesù per poter poi sacrificare quest’ultimo al Diavolo.

Un folle intento che l’Arcangelo Michele cercherà a tutti i costi di sventare dopo essere arrivato sulla Terra.

Il cast di The Devil Conspiracy

Il cast del film The Devil Conspiracy comprende tra gli altri Alice Orr-Ewing, che ha recitato in passato ne La teoria del tutto, e Joe Doyle, noto soprattutto per Salem. Da menzionare poi anche Eveline Hall, James Faulkner, Peter Mensah, Brian Caspe e Joe Anderson.

Le dichiarazioni del regista

La regia di Nathan Frankowski, che ha lavorato in passato a film come Unlimited e No Saints for Sinner, si basa su una sceneggiatura di Ed Alan, mentre della produzione si è occupato lo stesso Alan insieme a Vaclav Mottl, Michael Emerson e Kevan Van Thompson. L’accordo per la messa in atto del progetto è stato portato avanti da Alan da parte dei realizzatori e da Peter Goldwyn da parte della Samuel Goldwyn Films.

Queste le dichiarazioni da parte di quest’ultimo: “Siamo entusiasti di portare questo film nei cinema il prossimo anno. Siamo certi che il pubblico apprezzerà questa rappresentazione della battaglia tra paradiso e inferno“.

A parlare del film è stato anche il regista Frankowski: “Io e Alan siamo a dir poco entusiasti di poter collaborare con Samuel Goldwyn. Il nostro film è un vero e proprio viaggio con delle sfumature epiche che si adatta alla grande al talento di Peter Goldwyn nel saper trovare il pubblico“.

La colonna sonora del film

Per quanto riguarda le musiche, la colonna sonora del film, opera della compositrice Anne-Kathrin Dern, comprende anche il brano Mercy, scritto dalla stessa Dern e interpretato da Kia Knoester.