Euphoria: in arrivo un adattamento tedesco della serie cult

“La Euphoria mania” non ha nessuna intenzione di placarsi. Dopo il grande successo del riadattamento americano, adesso ci provano anche i tedeschi. Presto vedremo Euphoria anche in versione made in Germany, sicuramente revisionata.

Euphoria è una miniserie israeliana creata da Ron Leshem, in seguito riprodotta con un nuovo adattamento statunitense. Questa serie tv ideata da Sam Levinson trasmessa per l’emittente via cavo HBO ha vinto numerosi riconoscimenti. La versione americana attualmente è in lavorazione per la sua terza stagione.

Siccome il fenomeno Euphoria ormai è fuori controllo, anche un altro Stato vuole avere la sua versione, motivo per cui la fortunata serie verrà riadattata anche nella versione tedesca, attualmente in lavorazione. Ci sono ancora pochi dettagli in merito, ma scopriamoli insieme.

Il successo di Euphoria a cosa è dovuto?

Il successo della fortunata serie tv, è letteralmente esploso con l’avvento in televisione del riadattamento statunitense, trasmesso dalla HBO. Euphoria racconta le vicende che ruotano attorno ad un gruppo di adolescenti del liceo che a fatica cercano di trovare la propria identità tra amori, sesso, droga, amicizie e traumi passati. Essendo questi temi molto attuali, Euphoria ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica, nonché premi e riconoscimenti sia per la sceneggiatura, sia per i membri del cast. Soprattutto per le interpretazioni di Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi.

Dell’adattamento tedesco di Euphoria attualmente sappiamo solo la sceneggiatura sarà nelle mani di Jonas Lindt e Paulina Lorenz, i quali hanno ottenuto i diritti da Ron Leshem e Daphna Levin.

L’entusiasmo dei produttori per questo progetto

Variety ha rivelato ufficialmente che la società di produzione Zeitsprung Pictures, realizzerà una versione tedesca della serie tv Euphoria. Non si hanno attualmente altre notizie, oltre ai commenti positivi dei produttori Michael Souvignier e Lennart Pohlig.

“Euphoria è una delle IP più grandi e di maggior successo e siamo molto felici di sviluppare insieme la storia per un adattamento tedesco di questa straordinaria serie di formazione con gli eccezionali scrittori Jonas Lindt e Paulina Lorenz. Crediamo fermamente che i temi universali che la Gen Z deve affrontare come identità, malattia mentale, dipendenza e sessualità, che navigano mentre sono costantemente sotto pressione per avere successo e esibirsi, debbano essere raccontati in un modo locale molto specifico – in questo caso dalla prospettiva dei giovani adolescenti tedeschi”.

Anche l’emittente israeliana Hot, che trasmette la versione originale della serie è stata molto contenta di questo successo: “Siamo felici che l’enorme successo di Euphoria continui a risuonare nel mondo e siamo entusiasti di questa nuova collaborazione. Continueremo a creare contenuti di qualità che portino orgoglio a Israele oltre il pubblico e i confini”.