In uscita a dicembre “The Whale”: ecco il trailer dell’atteso film

“The Whale”, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, sta per arrivare nelle sale dal 9 dicembre.

Tanta attesa per il nuovo film di Darren Aronofsky “The Whale”, pronto ad incantare il pubblico dal 9 dicembre. “Sarà qualcosa che non avete mai misto prima”, ha detto Brendan James Fraser, attore canadese (naturalizzato statunitense) e protagonista del film.

Frasera ha inoltre aggiunto che : “Questo è davvero tutto ciò che posso dire. Il guardaroba e il costume erano enormi, senza cuciture, ingombranti. Questo è certamente molto lontano da qualsiasi cosa io abbia mai fatto. So che farà una certa impressione”. L’attore interpreta un professore universitario obeso, dal peso di oltre 250 kg. Il trailer uscito online incuriosisce e stupisce. Ecco il trailer:

THE WHALE _ Trailer Italiano Ufficiale HD

Charlie, interpretato da Brendan James Fraser, è un uomo di mezza età che vive chiuso in casa e impartisce lezioni online portando avanti la sua professione di insegnante universitario di inglese che deve confrontarsi con la sua obesità, con i suoi fantasmi e con un amore mai rivelato.

I suoi oltre 200 kg di peso gli impediscono di deambulare bene e di svolgere le normali attività quotidiane senza un aiuto concreto. Una infermiera e amica lo aiuta per alcune ore al giorno, ma per il resto Charlie tiene il mondo esterno fuori dalla porta tranne per qualche visita della figlia adolescente, interpretata dalla star di Stranger Things Sadie Sink, amica di Millie Bobby Brown, in uscita con la sua Enola 2.

Non è stato semplice per il regista Aronovsky trovare il protagonista perfetto per il suo Charlie. Poi, la rivelazione: in un’ intervista ha dichiarato che fu un incontro speciale, quello tra lui e Fraser: “Incontrarlo come un gentiluomo e percepire la sua presenza mi ha fatto pensare: questo ragazzo potrebbe farcela. Era solo una sensazione istintiva. Abbiamo fatto una lettura della sceneggiatura e da quel momento ho pensato: ok, abbiamo Charlie!”.

La star degli anni 90, interprete dei film più celebri degli anni ’90 come “George re della giungla…?” , “La mummia”, “Scuola d’onore”, torna in auge con “The Whale”. L’attore ha subìto un violento stop alla carriera per diversi e disparati imprevisti. Tra questi, numerosi gli abusi tra gli studi Hollywoodiani, invidia di colleghi e altre parentesi che lo hanno messo alla prova e fino a farlo allontanare dalla recitazione.

Questo film, candidato agli Oscar, è il suo modo per tornare in pista. L’attore, molto vicino a star internazionali come Scorsese e Leonardo DiCaprio, ha dichiarato in un’ intervista a Variety che: “Sembra andare tutto bene. Sono molto emozionato perché vedere questa accoglienza è il miglior riconoscimento per quello che abbiamo fatto, sta avendo un impatto. È quel tipo di risposta che sembra completamente nuova nella mia vita professionale”.