Pinocchio, il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo Del Toro

Pinocchio, l’amato burattino dai tratti irriverenti ma anche dal cuore buono, ideato dalla penna di Carlo Collodi, sta per tornare sul grande schermo in una versione rivisitata da Guillermo Del Toro.

Guillermo Del Toro e il suo novo Pinocchio, stanno per arrivare con una nuova storia, in cui il burattino immaginario più famoso di sempre che sogna di diventare un “bambino vero”, si immedesima in una versione più contemporanea.

Circondato da un’atmosfera più dark e gotica rispetto al mondo fantastico disneyano, Guillermo Del Toro, riporta in vita un grande classico come quello di Pinocchio visto con i suoi occhi. Il Pinocchio di Guillermo Del Toro approderà qualche giorno prima la messa in onda ufficiale, al cinema in una giornata prestabilita e solo in alcune sale cinematografiche selezionate e poi in esclusiva sulla piattaforma di Netflix e SkyQ il 9 dicembre 2022.

Cosa aspettarsi da questo nuovo Pinocchio

La storia sarà diversa rispetto al classico racconto di Carlo Collodi. Anche i personaggi che accompagnavano Pinocchio nel suo viaggio per diventare un bambino vero con un cuore buono, saranno reinterpretati. Per esempio la Fata Turchina prenderà le sembianze di una sfinge azzurra.

Quello che si può evincere dal trailer è la sensazione che il telespettatore sarà trasportato in una realtà molto più dark rispetto alla favola, saranno toccati temi importanti quali il rapporto complicato tra Pinocchio e suo padre Geppetto. Il tutto narrato attraverso il genio di Mark Gustafson con la “sua” tecnica della stop-motion, con cui ha ricevuto diversi premi. Anche il contesto storico sarà differente, infatti il film di Guillermo Del Toro sarà ambientato nell’Italia fascista ai tempi di Mussolini.

Grandi “voci” per questo film

Come appunto accennato in precedenza, dovremo aspettare ancora un mesetto scarso, precisamente il 9 dicembre 2022 per poter visionare questa nuova versione di Pinocchio, nato dall’idea innovativa di Guillermo Del Toro, sulla piattaforma di Netflix e Sky. Per il momento, sappiamo che ci saranno grandi interpreti che presteranno la loro voce a Pinocchio e agli altri personaggi. Nella versione americana infatti saranno presenti nomi illustri quali Gregory Mann, Ewan McGregor, Cate Blanchett e altri ancora per quanto riguarda il doppiaggio.

Mentre per la versione italiana, i protagonisti saranno ridoppiati da Massimiliano Manfredi, Bruno Alessandro, Tiziana Avarista and company.

Grandi sono le aspettative per questo nuovo film, in quanto Guillermo Del Toro è raro che delude, ne è una prova il suo “La forma dell’acqua” con cui ha vinto un Oscar. Per saperne di più non ci resta che attendere il 9 dicembre per scoprirne la storia sia su Netflix sia su SkyQ.