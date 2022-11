Leonardo Di Caprio avvistato con la top model: la coppia che scotta

La star di Titanic, poco tempo fa ha detto addio alla sua ex Camila Morrone, modella, 25 anni, ma subito si è rimesso in gioco in amore. Ma come si sono conosciuti DiCaprio e Hadid? Secondo voci di corridoio, l’incontro sarebbe stato organizzato su volere dell’attore. Leonardo avrebbe infatti mosso mari e monti per mettersi in contatto Gigi, chiedendo l’aiuto di amici in comune. Le conoscenze hanno organizzato uscite in comitiva prima per poi dare la giusta privacy alla coppia.

Flirt o relazione della vita?

Il feeling tra i due vip è scattato subito e i due avrebbero iniziato a sentirsi molto spesso. Un inizio da favola a eccezione ma, c’è un ma… La neo mamma Gigi non è affatto interessata ad avere una storia seria, ma vorrebbe divertirsi dopo essersi lasciata alle spalle la lunga e tormentata storia con Zayn Malik, cantante degli One Direction. La love story con Zayn, dopo anni e dopo una bambina insieme, è finita nell’ ottobre 2021. Leonardo, invece, vuole fare sul serio: ad alcuni amici ha raccontato che la top model Gigi potrebbe essere la donna che può convincerlo ad avere una relazione davvero duratura.