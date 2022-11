Rogue Hostage: trama, cast e trailer del film

La trama, il cast e il trailer del film Rogue Hostage, pellicola di genere azione-thriller del 2021 diretta da Jon Keeyes che vede tra gli attori protagonisti John Malkovich.

Rogue Hostage è un film del 2021 diretto dal regista Jon Keeyes e con un cast che vede tra gli attori protagonisti anche John Malkovich: la trama, il trailer e il cast della pellicola.

Un genere sempre di moda e in grado di fare presa su una larghissima fetta di pubblico è sicuramente quello action, con le pellicole di azione il più delle volte facilmente fruibili da tutte quelle persone che vanno al cinema per poter staccare per un paio di ore.

Tra gli ultimi di questo tipo di cui prendere nota si può menzionare Rogue Hostage, una pellicola che si rifà non soltanto al genere action ma che include al proprio interno anche alcuni elementi che potrebbero essere collegati al thriller.

Il film Rogue Hostage è uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, ed è stato diretto dal regista Jon Keeyes, noto nel corso degli anni per aver diretto film dallo stampo soprattutto horror.

Rogue Hostage: la trama e il cast

Rogue Hostage è come detto un film uscito nel 2021. Il genere potrebbe essere considerato come una sorta di mix tra l’action e il thriller, con il regista Jon Keeyes che si è affidato ad un cast composto principalmente da Tyrese Gibson, Michael Jai White, Holly Taylor, Lauren Vélez, Christopher Backus e, soprattutto, da John Malkovich.

La trama del film, di produzione statunitense e della durata di circa un’ora e mezza, vede come protagonista un padre single e al tempo stesso ex marine che come suggerito dal titolo della pellicola deve cercare di salvare un gruppo di ostaggi, tra cui la giovanissima figlia e un deputato, da un gruppo di militanti armati che hanno fatto irruzione all’interno del negozio del patrigno.

Una situazione critica in cui Kyle Snowden, nome del protagonista, viene a ritrovarsi nel corso di una pausa dal proprio lavoro di servizio di protezione dei bambini, con il nostro che dovrà dunque correre in aiuto del gruppo di clienti innocenti intrappolati all’interno di questo negozio.

Il trailer di Rogue Hostage

Per chiunque non abbia ancora avuto occasione di vedere il film Rogue Hostage e desideri di conseguenza rimediare, ecco qui di seguito il trailer originale della pellicola statunitense uscita nel 2021 ed opera del regista Jon Keeyes, con attori protagonisti Holly Taylor e John Malkovich.