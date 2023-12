Barbara D’Urso beccata in strada, fan in delirio: “Pomeriggio 5 senza di te non ha senso”

La conduttrice ha ribadito ancora una volta di possedere l’ultima guardia di Mediaset. Tra tanti programmi che cambiano, che fine ha fatto Barbara D’Urso?

E’ ormai una notizia molto vecchia quella che vede Barbara D’Urso non più al timone della sua amata nave: dopo l’ennesimo rimpasto di governo e la morte di Silvio Berlusconi, Mediaset possiamo dire che sia cambiata soprattutto e grazie all’allontanamento della conduttrice dal programma di Pomeriggio 5, affidato invece alla collega Myrta Merlino.

Lei che dopo un’estate incerta, tra notizie vere e fake news, a settembre 2023 era rientrata in Italia per parlare e cercare di riprendersi il suo ruolo sulla poltrona: attraverso un lungo messaggio condiviso su Instagram,però,l’exconduttrice aveva dovuto esprimere la sua velata amarezza e comunicare a tutt’Italia che la conduzione di Pomeriggio 5, dopo oltre 15 anni di sua conduzione, sarebbe passato in altre mani.

Piersilvio Berlusconi, il figlio del Cavaliere a capo della compagnia, l’aveva detto in fondo che Mediaset sarebbe cambiata e si sarebbe adeguata con i tempi.

Barbara D’Urso accerchiata dai fan

Sebbene Barbara D’Urso sia stata ormai da mesi allontanata dalla televisione qualunquista, ad oggi la conduttrice Mediaset non sembrerebbe essere ambita e corteggiata da nessun’altra trasmissione.

Dopo la pubblicazione a settembre sul suo Instagram in qui annunciava che avrebbe detto addio a Pomeriggio 5, programma che Barbara conduceva ormai da più di 15 anni, di lei nessuno ha più parlato: solo smentite infatti a tutte quelle voci che prevedevano la sua presenza in un programma o in un altro, difficile quindi dire che cosa farà Barbara D’Urso nel nuovo anno televisivo e le voci che starebbe cambiando lavoro, iniziano a moltiplicarsi.

le signore che urlano a barbara “pomeriggio 5 senza di te non ha senso, spengo la tv, rai 1 non l’avevo mai vista, barbara vai in rai” QUESTO VIDEO pic.twitter.com/fAg4YzNJYO — trashbiccis (@trashbiccis) December 21, 2023

Sul web però gira ed è diventato virale, un video in cui la conduttrice, paparazzata in strada, è stata letteralmente assalita dai fan che le hanno continuato a gridare frasi come: “Pomeriggio 5 senza di te non ha senso” e anche “Spengo la tv”, “Rai 1 non l’avevo mai vista, Barbara ora vai in Rai” . Al che Barbara D’Urso, ormai accerchiata, si è lasciata scappare un flebile: “In Tv tornerò presto, non vi preoccupate”.

Promesse vuote o un velo di minaccia nelle sue parole? Il fatto rimane: ancora non sappiamo dove ritroveremo l’ormai ex conduttrice Mediaset.