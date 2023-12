Retroscena sull’addio ad Amici della famosa ballerina: cosa è successo

Una ex ballerina di Amici racconta a Fanpage i motivi del suo allontanamento dal programma e svela aspetti inediti della sua carriera

Amici è un talent show ideato da Maria De Filippi che negli anni è stato oggetto di apprezzamenti e di critiche, come tutti i programmi che la regina degli ascolti Mediaset conduce, fonte forse per certi esponenti della tv, di un degrado culturale che passa dal trash al desiderio dei giovani di volere “essere famosi”, cercare la visibilità, più che coltivare un talento.

Nel bene o nel male, la televisione di Maria è lo specchio di ciò che invece la conduttrice vuole trasmettere con i suoi programmi e cioè il perfetto controllo di una macchina enorme come appunto quella di Amici, che mette in contatto gli interessi commerciali delle case discografiche e dei talent scout del mondo della danza, con i ragazzi che auspicano ad emergere come cantanti o come ballerini.

Dal suo programma sono oggettivamente usciti tanti nomi che poi hanno saputo ritagliarsi una carriera nel mondo dello spettacolo e hanno sfruttato il trampolino di lancio offerto dallo show per inseguire un sogno.

Ma questo vale non solo per gli allievi della scuola, ma anche per i professionisti che ogni anno, soprattutto nel campo della danza, vengono chiamati da Maria ad esibirsi per mostrare come una coreografia dovrebbe essere eseguita secondo i canoni coreutici, da un danzatore con anni di carriera alle spalle. Anche se ora sembra molto più semplice ricoprire questo ruolo e basta la visibilità ottenuta dal programma per guadagnarsi il titolo di “professionista”, fino a qualche anno fa c’erano nomi indiscussi della danza che si portavano dietro gavetta, esperienza e un fior di curriculum che con Amici restituiva una notorietà più eclatante. Si pensi a Steve La Chance, a Kledi Kadiu o Maria Zaffino.

La confessione di una ex ballerina di Amici

Proprio Maria Zaffino è stata invitata da Fanpage a raccontare il percorso professionale, passato anche per il palco di Amici. La ballerina che ora ha 46 anni, è una giovanissima nonna ed ha una sua accademia di danza, ha rivelato aspetti inediti riguardo al lungo capitolo della sua esperienza nel talent show.

Stiamo parlando di una ballerina con alle spalle una carriera esplosiva, anni di gavetta, danza a tutti i livelli che l’hanno portata ad essere scelta come professionista nel corpo di ballo di Amici negli anni in cui c’erano accanto a lei, Gianni Sperti, Steve La Chance e Kledi Kadiu, oltre a tanti altri. Le è stato chiesto come ha vissuto la notorietà, avendo avuto due figlie da giovanissima e scelto un marito al di fuori del contesto dello spettacolo e se questo abbia influenzato soprattutto sua figlia Chiara, la più grande: “Non l’ha influenzata perché ho tenuto Chiara distante da quel mondo. Anzi, era proprio lei che non mi chiedeva mai autografi o di conoscere qualcuno. Un giorno l’ho portata alle prove, si è presentata davanti a Maria De Filippi e le ha detto: “Senti tu, lo sai con chi lavora la mia mamma?“. E lei: “Con chi?”. E Chiara ha risposto: “Con Maria De Filippi“.

I motivi dell’addio al programma

In merito alla fine della sua esperienza ad Amici, Maria Zaffino ci tiene a precisare: “Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così”.

Il ritorno nel programma, se non altro come giudice, le viene suggerito dalle sue allieve e dai suoi fan e la Zaffino racconta: “In tanti mi rimpiangono o mi dicono: “Perché chiamano gli altri e non chiamano te per fare il giudice?” Chi lo sa. Se mi chiamassero, ci andrei molto volentieri. Magari come giudice, dato che ho un bagaglio molto grande. Insegno da una vita, prima di Amici ho fatto 13 anni di televisione, ho ballato con i ballerini più bravi al mondo. Ricordo quando Maria De Filippi disse: “Se dobbiamo parlare di curriculum, Maria di curriculum ne ha da vendere”. Ma sai quanta gente ha scritto quando siamo andati via io e Kledi Kadiu? Dicevano che non avrebbero più visto il programma, che rivolevano i vecchi professionisti. Addirittura hanno scritto a C’è posta per te”.