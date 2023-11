Amici 23, accuse pesanti: “Mitomane” | Zerbi si infuria con lui

Amici 2023: tensione tra Holy Francisco e Rudy Zerbi. L’allievo non è benvoluto dal prof e lui gli dà del “mitomane”

Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi che si rispetti, anche quest’anno i professori del talent hanno le loro squadre, i loro preferiti e anche le loro “pecore nere”.

Nel canto, sicuramente spicca il contrasto tra Holy Francesco, allievo della squadra di Anna Pettinelli, e Rudy Zerbi che da subito non ha mai caldeggiato per il ragazzo, che reputa assolutamente non all’altezza della scuola, arrivando ad attaccare molto spesso la sua insegnante ostinata nel conservargli ancora un banco.

Nell’ultima puntata, la performance di Holy non è piaciuta a Rudy come di consueto ed è partito il dibattito sulla necessità di mantenerlo nella scuola. Chiaramente la Pettinelli ha sposato la sua causa difendendo il cantante a spada tratta dalle frecciate di Zerbi. Dopo lo scontro però il ragazzo sembra essersi sfogato in casetta, non senza conseguenze.

Il fuori onda compromettente

Nello specifico, la discussione tra l’allievo e Rudy Zerbi sembra nata a seguito di un fuorionda in cui Holy avrebbe definito Rudy “mitomane”.

Holy Francisco ha detto: «Per me Rudy è un mitomane», portando Zerbi a chiedere un confronto con l’allievo, che è stato convocato in studio. Per prima cosa il giudice ha chiesto al cantante di spiegare il significato della parola, mettendolo in evidente difficoltà. Rudy Zerbi ha allora ripreso il ragazzo: «È incredibile, uno che vuole fare l’autore, che vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare nella vita è conoscere le parole, il significato delle parole. Mitomane non significa assolutamente quello che peraltro non sei riuscito a spiegare. Pensa che ricchezza di vocabolario hai…». Il giudice ha allora letto la definizione da dizionario di ‘mitomane’, aggiungendo poi: «Allora, mi sono inventato io che nella quarta, nona e decima puntata sei arrivato ultimo? Che sei arrivato penultimo nella terza e nell’ottava puntata? Quindi, il ‘mitomane’ sta continuando a dire che in virtù dei tuoi ‘grandi risultati’ secondo me non dovresti stare qua».

La replica di Holy Francisco

L’allievo a questo punto ha replicato alle critiche di Zerbi: «Tu mi stai portando dei fatti che sono veri e dei quali sono cosciente, però voglio dirti bene quello che penso. Voi siete professori e siete qui in qualità di educatori. Io mi trovo te che, togliendo la puntata, mi chiami il pomeriggio per portarmi qua con cinque sgabelli».

Il giudice ha continuato a mantenere la sua linea, rispondendo: «Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, non sto facendo nulla che non sia fuori dal mio ruolo di professore. Mi hai dato del mitomane che è molto grave». E successivamente è intervenuta la Pettinelli che ha chiamato il ragazzo e non ha potuto far altro che constatare che nel caso la prossima puntata risultasse nuovamente ultima, dovrà eliminarlo.