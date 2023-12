Elisabetta Gregoraci, com’era a 19 anni | La foto sorprende tutti

Vi siete mai chiesti come fosse la conduttrice Elisabetta Gregoraci quando era agli inizi della sua carriera in tv? Ecco una foto di quando aveva solo 19 anni.

Senza dubbio, oggi Elisabetta Gregoraci è una showgirl molto affermata. Ha iniziato a farsi notare partecipando a diversi concorsi di bellezza – tra cui Miss Italia, dove arrivò in finale – e con il tempo la sua popolarità è aumentata sempre di più. La sua bellezza tipicamente mediterranea, con la pelle abbronzata e i capelli e gli occhi scuri, ha sempre affascinato il pubblico.

Sicuramente, ne è rimasto affascinato per tanti anni anche l’imprenditore Flavio Briatore. La coppia si è sposata nel 2008 e si è alla fine separata nel 2017. Dal loro amore è nato anche un figlio nel 2010, Natan Falco, che oggi è adolescente. Il noto imprenditore nel 2004 aveva avuto anche una prima figlia, Leni, con la super modella tedesca Heidi Klum, che però non ha riconosciuto ufficialmente, ma con cui oggi ha un buon rapporto.

Anche se la presentatrice e l’imprenditore oggi non stanno più insieme, sono ancora molto uniti e non è raro vederli insieme in alcune foto su Instagram. Proprio su questo social lei è molto attiva e di recente ha pubblicato alcune immagini di quando era giovanissima.

Elisabetta Gregoraci, a 19 anni con Massimo Proietto

Oggi Elisabetta Gregoraci ha 43 anni ed è sicuramente una donna bellissima e di successo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo procede a gonfie vele: tra i suoi ultimi programmi per la televisione spiccano Nudi per la vita e Made in Italy, che condurrà su Rai2 a partire dal 2024. Nel 2021 è stata giurata allo Zecchino d’oro e nel 2020 ha partecipato al Grande fratello vip.

Dopo la separazione da Flavio Briatore, nel 2023 ha iniziato una storia con Giulio Fratini, che è più giovane di lei di ben 12 anni. Proviene da una delle famiglie di imprenditori italiani più importanti, tanto che Forbes nel 2020 lo aveva inserito tra gli Under 30 più di successo nel campo dell’imprenditoria.

Ma vi siete mai chiesti come fosse la presentatrice da giovane? Ovviamente era bellissima anche quando non aveva neanche vent’anni! Proprio su Instagram, di recente ha pubblicato alcune stories di quando ne aveva solo 19 ed era agli inizi della sua carriera. Indossava una gonna bianca e un top nero e compariva insieme al collega Massimo Proietto. Ha scritto: “Oggi il mio amico e collega Massimo Proietti mi ha girato questa foto che ho trovato carinissima. I nostri primi esordi come presentatori. Una piccola Eli che esordisce come presentatrice. Avevo 19 anni“.