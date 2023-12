Elisabetta Gregoraci e Fabio Volo insieme | La dedica e un pomeriggio da ricordare

La showgirl italiana ha mostrato sui social la sua nuova dedica che lo scrittore le ha fatto. Nuova amicizia o altro?

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl italiana, ha condiviso con i suoi follower un momento speciale tramite il suo social principale, Instagram.

La showgirl ha infatti condiviso una dedica che ha lasciato in molti senza parole: oltre alla perplessità dell’opinione pubblica del fatto che la donna abbia scelto di stabilirsi a Montecarlo, condividendo lo stesso luogo di residenza con l’ex compagno Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci continua a non esitare a mostrare pezzi della sua vita attraverso il suo profilo Instagram, mantenendo un rapporto cordiale con l’imprenditore.

Dopo aver raggiunto l’apice della fama nel 2006 infatti, quando la sua relazione con l’imprenditore Briatore ha catturato l’attenzione dei media internazionali, Gregoraci e Flavio si sono sposati nel 2008 e nel 2010 hanno accolto il loro primo figlio Nathan Falco Briatore. Tuttavia e di comune accordo, i due hanno firmato le carte per la separazione consensuale nel 2017, segnando inevitalbilmente una nuova fase nelle loro vite.

Ora però dopo la dedica su Instagram, si vocifera che la showgirl e lo scrittore Fabio Volo potrebbero avere del tenero fra loro. Sarà vero?

Fabio Volo e la dedica a Elisabetta Gregoraci

Il gesto di Fabio Volo potrebbe suggerire l’inizio di un’amicizia tra la showgirl e lo scrittore, aggiungendo un capitolo interessante alla vita di Elisabetta Gregoraci, che continua a sorprendere il pubblico con le sue avventure e le sue connessioni nel mondo dello spettacolo.

Nella stories pubblicata da Elisabetta Gregoraci e ricondivisa sul suo profilo dallo scrittore rosa, Fabio Volo, la showgirl ha mostrato l’ultimo libro uscito dello scrittore, evidenziando la dedica personalizzata che recita: “Elisabetta, a quel pomeriggio di chiacchiere. Abbiamo riso molto. A presto, Fabio”. La showgirl ha commentato entusiasta: “Fabietto finalmente mi è arrivato, grazie” scatenando ovviamente la curiosità dei fan sulla possibile nascita di un’amicizia fra i due personaggi dello spettacolo.

Anche se in molti si staranno chiedendo se tra i due non ci fosse del tenero, Elisabetta Gregoraci dal 2023 ha iniziato una relazione in cui fa coppia fissa con Giulio Fratini, una personalità di spicco nel mondo dell’imprenditoria.

Infatti nel 2020 il ragazzo è stato inserito da Forbes nella classifica degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l’imprenditoria.