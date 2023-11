Giorgia Palmas e Filippo Magnini in vacanza: dove sono andati e con chi

La coppia ha deciso di fare una piccola vacanza autunnale in questo posto da sogno. Scopri dove sono andati e chi hanno portato con loro.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, una delle coppie più affiatate dello showbiz italiano, hanno deciso di trascorrere il ponte dei morti in viaggio verso una meta indimenticabile: con loro in viaggio anche le loro due figlie. Questo piccolo spezzone di relax che la famiglia ha voluto concedersi ha deciso di volerlo passare volando verso New York in occasione del fatto che il 31 Ottobre, le strade Americane sarebbero state pullulanti di maschere spaventose e di feste a tema Halloween.

Infatti, sebbene da noi in questi ultimi anni la festa sia un pochino più festeggiata, negli States è forse una delle loro festività più sentite: sicuramente un viaggio che non avrebbero dimenticato. La coppia, che ha lasciato temporaneamente Milano per godersi questa avventura, ha portato con sé le sue due figlie: la primogenita di Giorgia Palmas, Sofia, e Mia, la più piccola nata dall’amore tra Giorgia e Filippo.

Le foto in vacanza

Questa vacanza autunnale di soli pochi giorni, è stata sicuramente un’opportunità per scappare dallo stress della vita quotidiana e trascorrere del tempo di qualità in famiglia e creare legami più forti.

Le foto condivise sui social da Giorgia Palmas mostrano la famiglia in giro per New York: dalle foto si vede chiaramente che i quattro hanno preferito il cuore verde della città, rispetto ad altri posti, infatti hanno postato spesso foto di loro a Central Park. In autunno, i colori caldi e accoglienti del parco infatti creano uno scenario spettacolare, rendendo l’atmosfera ancora più magica.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una coppia innamoratissima dal 2018. Entrambi hanno avuto precedenti relazioni molto importanti, tanto che Giorgia Palmas ha anche una figlia dal suo precedente compagno, ma è stato il loro amore che li ha portati all’altare. Dopo una cerimonia civile, molto minimal e semplice nel maggio del 2021, hanno avuto l’anno successivo la celebrazione delle loro nozze in grande stile: quindi una grande cerimonia con moltissimi invitati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Durante il loro viaggio a New York, la famiglia ha esplorato Time Square e visitato tutti i musei caratteristici della città e i più importanti. Il viaggio nella grande Mela rappresenta da sempre un sogno che si è finalmente realizzato per Giorgia e Filippo e hanno goduto di ogni momento trascorso nella città che non dorme mai. Questa vacanza è stata un momento speciale per la famiglia che ha dimostrato ancora una volta quanto siano uniti e affiatati.