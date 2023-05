Billy: il trailer del film esordio con un insolito Alessandro Gassmann

Arriva al cinema il nuovo film esordio di Emilia Mazzacurati con un insolito Alessandro Gassman, Carla Signoris, Giuseppe Battiston. Ecco il trailer.

Billy: Il Trailer Ufficiale del Film – HD

Chiuderà il Balleria Film Festival il nuovo film esordio della regista Emilia Mazzacurati, la più giovane dei figli di Carlo Mazzacurati, lì nei teatri in anteprima mondiale: Billy dovrebbe arrivare al cinema nelle sale italiane il 1 giugno distribuito da Parthénos. All’interno del cast troviamo Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston e Alessandro Gassmann quasi irriconoscibile.

Prodotto dalla JoeleFilm in collaborazione con Rai Cinema, il film è un racconto surreale che racconta sentimenti quasi rurali ma non per questo meno complessi e nobili, un coming of age al contrario e una road movie senza viaggio. Ambientato nl nord Italia, il film racconta la storia del protagonista omonimo del film, Billy il quale ha 19 anni ed è un ex bambino prodigio che ora non sa cosa fare della sua vita.

Mazzacurati scegli un eccentrico anche se già visto focus della trama, non per questo poco accattivante e avvincente: Billy è il suo esordio nei lungometraggi dopo che nel 2019 ha scritto e diretto il suo primo corto Manica a Vento con Matteo Creatini e Giuseppe Battiston.

Trama

Il film è un racconto delicato ma deciso di quello che è uno spezzone della nostra società e delle nuove generazioni. Non si propone come teen drama ma come un vero e proprio essay sulla vita del protagonista.

Billy è un ragazzo di 19 anni, un ex bambino prodigio che a 9 anni ha inventato e condotto un podcast di musica di successo. Oggi vive con l’eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa e frequenta solo bambini fra gli 8 e 12 anni e non sa cosa fare della sua vita finché non incontra il suo idolo d’infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni. Le loro similitudini li porteranno a trovare un modo di affrontare la vita.

Ma non sempre quello che abbiamo tanto desiderato poi va come vorremmo.