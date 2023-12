Alex Britti, il rapporto con la paternità e la pausa dalla carriera

Il cantante Alex Britti si è lasciato andare a una toccante intervista dove ha spiegato che da quando è nato suo figlio, ha dovuto mettere in pausa la sua carriera per occuparsi di lui a tempo pieno. Ora sta tornando lentamente nel mondo della musica.

Dal 2017 Alex Britti si è preso una pausa dal mondo della musica, da quando è nato suo figlio Edoardo. Oggi il cantautore e la madre del piccolo non hanno più una relazione e si sono organizzati in modo da essere entrambi presenti nella sua vita. Il cantante ha spiegato che all’inizio non è stato semplice e ha dovuto imparare tutto.

Il cantautore oggi ha 55 anni e negli ultimi mesi sta timidamente iniziando a riaffacciarsi al mondo musicale. La sua carriera è cominciata quando era molto giovane, nel 1985 e nel corso di oltre trent’anni ha collezionato diversi successi. Una delle sue canzoni più famose senza dubbio è La vasca, che divenne un tormentone nel 2000.

Al momento conta 15 album pubblicati, l’ultimo è uscito nel 2022 e si chiama Mojo. Il cantante ora non è più solo un artista famoso, ma anche un ottimo papà: ecco come organizza il suo rapporto con il figlio e l’ex compagna Nicole.

Alex Britti, papà a tempo pieno: l’intervista

Alex Britti è stato intervistato dal Corriere della sera, dove ha parlato della sua vita da padre. Suo figlio si chiama Edoardo, ha sei anni ed è nato dalla relazione con Nicole, una ragazza milanese. Oggi la coppia non sta più insieme, ma con cui ha mantenuto un buon rapporto. Dopo la nascita del bambino ha dovuto prendersi una pausa quando ha realizzato che la vita da genitore e quella di cantante famoso non potevano coincidere.

“Edoardo è nato nell’estate del 2017 quando io stavo per iniziare un tour, ho tirato dritto ma mi sono fermato quando aveva sei mesi: se continuavo diventavo pazzo perché mi dovevo svegliare la notte, fargli il bagnetto per far riposare la mamma… Non riuscivo a fare altro. E allora mi sono detto: vediamo che succede” ha raccontato.

Ha spiegato, inoltre, che per i primi tempi era stato molto più presente lui rispetto alla mamma, che aveva accusato molto il parto e aveva bisogno di riposare e riprendersi. Oggi il cantante e Nicole si sono lasciati, ma sono entrambi presenti nella vita di Edoardo: “Abbiamo l’affido condiviso con il sistema della settimana scomposta. In due settimane ci alterniamo nei giorni e poi si ricomincia. La legge funziona, ma quasi non dovrebbe servire se ci si concentra sui figli e la loro serenità. Io dico sempre a Edoardo: ‘Oggi sei con me, ma se vuoi andare da mamma dimmelo’. Cerco la tabella del bambino, non quella della legge“.