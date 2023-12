L’attore italiano più bello secondo People: è lui

Anche quest’anno il magazine ha selezionato l’uomo più bello al mondo. Tra i tanti un attore italiano vicino a Harry Styles e Elliot Page.

Noto per la sua interpretazione nella serie tv Baby sulla piattaforma di streaming Netflix e il suo attuale ruolo nel film Diabolik, Chi Sei?, è stato recentemente incluso dalla rivista People nella lista degli uomini più belli del mondo.

Un riconoscimento che fa sempre piacere e che mette l’attore italiano al fianco di nomi e personalità illustri come Patrick Dempsey, Harry Styles ed Elliot Page.

Nell’intervista concessa a Vogue, l’attore ha svelato un aspetto intrigante della sua personalità: la propensione romana alla procrastinazione. Ammette di essere un perfezionista autocritico, soprattutto nel lavoro, ma affronta le sfide con un atteggiamento notturno, rivelando di essere più concentrato e produttivo durante le ore serali.

Seppur giovane, ha una carriera cinematografica e televisiva ricca di successi. Fin dalla sua infanzia, ha partecipato a numerosi provini e ha esordito in TV a soli otto anni, distinguendosi in serie come Amiche mie e Don Matteo mentre nel 2012, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Una famiglia perfetta del regista Paolo Genovese.

Lorenzo Zurzolo intervistato da People

L’attore italiano, Lorenzo Zurzolo tra gli uomini più belli al mondo. Ora è attualmente al cinema con il film Diabolik, Chi sei? mentre dopo lo vedremo sicuramente nella seconda stagione di Prisma.

Intervistato da People che l’ha incoronato come uno dei sex symbol più importanti, ha dichiarato: “Il mio vizio è quello, molto romano, di procrastinare. Frase tipica: ‘famo domani’. Non rimando per pigrizia, piuttosto sono un perfezionista autocritico e , soprattutto nel lavooro, mi piace arriare preparato anche a costo di tirare tardi sui copioni. Non mi pesa: sono un animale notturno, di sera funziono meglio mentre la mattina faccio fatica a concentrarmi” ha rivelato l’attore al magazine.

Poi ha continuato: “Come amo vestire? Un paio di baggy jeans e una felpona sono la mia uniforme, quando viaggio in valigia non manca mai una tuta. Non uso creme, né correttori”.