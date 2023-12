Morgan furioso: “Bisogna aver paura” | Si è scagliato contro tutti

Fa discutere in questi giorni lo scontro durissimo che ha avuto luogo tra Morgan e Fedez a X Factor: ecco le parole del cantautore milanese.

Non si placano le polemiche relative a quanto avvenuto di recente a X Factor: ecco la nuova risposta a Fedez da parte di Morgan.

Continua inevitabilmente a far discutere nel corso di queste ultime giornate quanto accaduto nel corso di X Factor tra Fedez e Morgan che ha portato alla decisione di allontanare quest’ultimo dal noto talent show. Nel corso della puntata del programma andata in onda nella giornata di giovedì 30 novembre è andato in scena un nuovo capitolo di una diatriba che sembra al momento lontanissima dalla sua conclusione.

Morgan: le sue parole contro Fedez e X Factor

Dopo essere stato cacciato da X Factor, Morgan sta comunque proseguendo nella sua personale crociata contro il programma in onda ora su Sky. In particolare, il cantautore ha voluto far porre l’attenzione sulla presenza all’interno del talent di un concorrente che ha già avuto modo di lavorare all’interno del settore, ovvero il cantante degli Stunt Pilots Zo Vivaldi presente nella squadra di Dargen D’Amico, che sarebbe a sua volta un collaboratore di Fedez.

Morgan ha voluto dunque scagliarsi non soltanto contro Fedez ma in generale contro l’intero programma di X Factor con le seguenti polemiche dichiarazioni:

“Io li ho smascherati. Le prove le hanno tutti. X Factor è un format così ma gli inglesi non lo sanno che è stato occupato da una specie di cricca italiana. Loro hanno tutti interessi connessi l’uno con l’altro. Lavorano nella stessa azienda, sono gestiti dallo stesso manager. Sono tutti interessi economici connessi, anche per la firma delle canzoni. Io non c’entro niente lì dentro, è chiaro che mi danno la mazzata. Questa è gente di cui bisogna aver paura in realtà. In un mondo che dovrebbe essere basato sull’inclusione loro escludono, licenziano. Quando sto lì con loro io mi sento male, mi sento non voluto“.

Tranquilli si stanno autosmascherando tutti tra di loro

Tutto viene alla luce di ciò che accade dietro le quinte e come opera

il sistema,cantanti,politici,calciatori,vip,attori che fanno parte del sistema “diventano Sì ricchi” ma perché sono pedine pic.twitter.com/FiHW98g9ja — Adry.W.2 Giardiniere- Россия-Твиттер (@liliaragnar) November 30, 2023

X Factor: la replica di Fedez alle dichiarazioni da parte di Morgan

Alle insinuazioni e agli attacchi da parte di Morgan Fedez ha replicato invitando l’ex frontman dei Bluvertigo a dirlo apertamente e in maniera chiara:

“Se è veramente un ribelle che abbia le palle di dirlo“.

Parole, queste, cui Morgan ha replicato ulteriormente nel seguente modo durante una conferenza stampa tramite WhatsApp:

“Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e che si dà le pedate nel sedere da solo strillando o io o io“.