Watchful Eyes: il thriller quiet horror di Lightless | Tutto quello che sappiamo del progetto

Watchful Eyes: tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo film genere thriller/quiet horror, creato dalla casa di produzione Lightless. La trama è da…”brividi”.

Il regista Gianluca Lasaracina, durante la lavorazione di un altro film insieme ai suoi soci Riccardo Silli e Gianmarco Picchi, ha avuto l’ispirazione di realizzare un thriller horror di 90 minuti “per affermare chi fosse Lightless”, come ha dichiarato lo stesso Gianluca.

La storia è stata realizzata grazie alla cooperazione dei tre professionisti: “abbiamo trasformato i nostri ultimi dieci anni in una sceneggiatura, raccontando i traumi che abbiamo condiviso e che ancora oggi viviamo insieme”. Così è nata l’idea di Watchful Eyes, un film thriller/quiet horror che per certi aspetti ha anche qualcosa di biografico dei tre creatori, per alcuni dettagli riconoscibili ovviamente da chi li conosce bene.

Watchful Eyes è il primo progetto indipendente della Lightess Production, la quale ha improntato questo film sulla filosofia del high concept, low budget. L’inizio delle riprese avverrà nella primavera del 2024, e per il momento, chiunque volesse aiutare questo progetto a crescere, può partecipare alla campagna di crowdfunding attiva sul sito Kickstarter.com fino al 18 Gennaio.

Watchful Eyes: la trama del film

Gli autori si sono ispirati a film quali The Blair Witch Project, The Gallows e Paranormal Activity e Gianluca Lasaracina spera di ottenere il successo di case produttrici come Blumhouse e A24 che semplicemente si sono “buttate” nella realizzazione di un sogno. Sicuramente tutti gli amanti del genere saranno molto curiosi di vedere questo film, in quanto già la sinossi ufficiale lascia quel gusto agrodolce in bocca tipico dell’attesa:

Sebastian è un portiere d’albergo di mezza età che perde il lavoro. Disoccupato e depresso, coglie l’opportunità di risolvere tutti i suoi problemi economici grazie al migliore amico Amedeo che gli gira un’offerta di lavoro davvero allettante. L’uomo deve fare il custode di un’ala di un dormitorio universitario per una settimana e la retribuzione prevista è di cinquantamila euro.

La struttura è isolata per ospitare e sorvegliare cinque studenti che sono gli unici testimoni oculari di un omicidio avvenuto poche settimane prima. Jayden è un cantante pop; Emma, un’appassionata di teorie del complotto; Oliver, un filmmaker talentuoso; Sofia, una disegnatrice esperta e Rebecca, fiera rappresentante della comunità LGBTQ+. Daniel è l’operatore che tiene tutto sotto controllo con una serie di telecamere piazzate all’interno del dormitorio per aiutare la Procura con le indagini. Ma ogni notte gli studenti scompaiono misteriosamente, uno per uno, come pedine di un gioco.

Watchful Eyes: il primo teaser ufficiale

La particolarità di questo film dal genere thriller psicologico con tratti puramente quiet horror è stata anche nella scelta del cast. Gianluca Lasaracina, ha voluto che nel suo Watchful Eyes, ci fosse un cast “basato sugli attori anzichè sui personaggi”, come ha dichiarato lui stesso. In questo modo ogni interprete potrà improvvisare e dare quel tocco in più di realismo, “brivido” e ansia al telespettatore, in quanto potranno “metterci del loro” in base alle sensazioni che percepiranno tra un atto e l’altro.

Mariasole Di Maio è il primo membro attivo e ufficiale che ha preso parte al cast, in quanto la fase del casting è attualmente in corso. L’attrice, già vista ne Il ruolo di Carmela e Un Posto al Sole, sarà la figlia di Sebastian ed è proprio lei che potrete vedere nel teaser ufficiale qui sopra. Che dire, rimanete sintonizzati, in quanto Watchful Eyes, una volta terminate le riprese, sarà trasmesso al cinema, su piattaforme on demand e a festival. Questo film è ancora top-secret, quindi appena riceveremo i prossimi dettagli in merito, ve li comunicheremo immediatamente.