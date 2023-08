Federica Panicucci: il post social allontana la presunta crisi col compagno

La conduttrice televisiva ha voluto fare chiarezza sulle voci di gossip che la stanno riguardando.

Federica Panicucci ha voluto smentire le voci relative ad una crisi con il suo attuale compagno: ecco il suo post. Federica Panicucci ha voluto mettere un freno alle numerose voci di gossip che la stanno riguardando in questo periodo. La conduttrice ed ex showgirl italiana ha in programma da tempo un matrimonio con il suo attuale compagno Marco Bacini che è stato però rimandato più volte. Un fattore questo che ha finito con l’alimentare alcune voci su una presunta crisi tra i due prontamente smentiti però dalla diretta interessata.

Le voci sulla crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini: la risposta della conduttrice

Nel corso dell’ultimo weekend, Dagospia aveva riportato le voci relative ad una possibile crisi in corso tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Un gossip alimentato anche da una collega della conduttrice di Mattino Cinque. Ad allontanare tali indiscrezioni è stata però proprio la Panicucci tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram.

Come detto poco sopra, il matrimonio della coppia è andato incontro a diversi rinvii, ma nonostante questo tra la Panicucci e Bacini non vi sarebbe alcuna crisi. Tramite il post in questione, la conduttrice ha pubblicato delle foto che la ritraggono in compagnia proprio di Marco in cui i due si abbracciano e si baciano sorridenti. Il tutto accompagnato dalla didascalia “Forever in love“.

Tra i commenti apparsi sotto le foto pubblicate dalla Panicucci, ne è apparso tra l’altro uno proprio di Marco Bacini, che si è lanciato in un ironico “Aria di crisi?“. In sintesi, l’indiscrezione che è stata lanciata da Dagospia si è rivelata a quanto pare falsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Il prossimo matrimonio della coppia

Da molto tempo si parla del matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Nonostante la storia tra i due stia procedendo a gonfie vele, il grande passo non è però stato ancora compiuto. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze addirittura prima dello scoppio della pandemia da covid nel 2020, con il matrimonio che non è però arrivato nemmeno in seguito.

Successivamente, la Panicucci aveva poi dichiarato in veste di ospite a Verissimo di Silvia Toffanin che il matrimonio avrebbe avuto luogo nel 2022, con la possibile data che era stata indicata da molti nel 22 novembre ovvero il giorno del compleanno di Bacini. Ancora una volta il tutto si è risolto con un nulla di fatto, con la Panicucci che aveva rivelato ancora a Verissimo lo scorso aprile come le nozze ci sarebbero state nel mese di giugno.

Tra i motivi principali per questi continui rinvii potrebbero esserci con molta probabilità i diversi impegni lavorativi della coppia. Di sicuro, presto o tardi arriverà finalmente il fatidico giorno.