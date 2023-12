Sex and the City: arriva un reality ispirato alla celebre serie tv | Come funziona

Torna Sex and The City: dal libro, alla serie, al cinema, per atterrare ad un reality. L’evoluzione delle vicende sentimentali delle newyorkesi più seguite del mondo.

Sex and The City si trasforma nuovamente e assurge sempre più a contenuto cult intramontabile. Da libro a serie televisiva, passando per il cinema, e ritornando con un sequel sempre in serie, ora diventa un reality di incontri. A darne annuncio è la rivista americana Deadline con protagoniste le quattro amiche newyorkesi che lasceranno la città per trovare l’amore.

Tra le serie più amate e seguite di sempre, cult degli anni 2000, c’è da sempre Sex and The City che, nonostante gli anni che passano non invecchia mai, anzi si rinnova. Dopo svariate stagioni, due film e un sequel di cui si sta già lavorando alla terza stagione, ecco arrivare un’altra perla della serie HBO che, come le protagoniste, cambia veste.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, diventerà un reality in cui si seguiranno quattro amiche, Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, che hanno superato i 50 anni, che sono alla ricerca di un partner.

Anticipazioni sul reality di Sex & The City

Il reality prenderà il nome di ‘Is There Still Sex in the City‘ ovvero “Si può fare ancora sesso in città?“, che prende spunto dal libro di Candace Bushnell, da cui tra l’altro prende è tratta anche la celebre serie tv che in America è andata in onda dal 1998 al 2004, in Italia è arrivata qualche anno dopo, ma comunque un cult a livello internazionale.

Alla costruzione dello show prenderà parte proprio l’autrice del libro che è apparsa particolarmente divertita da questa nuova veste del suo libro, e alla testata americana ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: “Le donne sulle cinquantina rappresentano la categoria più focosa a livello di incontri romantici, e io lo so, sono una di loro. Nel corso dei decenni, ho frequentato uomini di tutte le età e sono così entusiasta di lavorare a uno show che combina la mia passione per le relazioni con la possibilità di aiutare le donne, come me, a superare un cambiamento amoroso”.

La location

Il programma, stando a quanto riferito da Deadiline, sarà strutturato come segue: le quattro amiche newyorkesi, lasceranno la città per trasferirsi in un posto dove dovrebbero avvenire i loro incontri romantici, vivranno infatti in un castello di campagna e lì sceglieranno un uomo da un gruppo messo loro a disposizione in ogni episodio. Da quel momento, poi, inizia la sfida nel conquistarle.

Nelle prossime settimane la casa di produzione Banijay Americas presenterà il progetto ai potenziali acquirenti. Detta così, un progetto che potrebbe far gola in chiave italiana alla nostra Maria De Filippi.