Myrta Merlino non si sposa, ecco perché

La conduttrice Myrta Merlino sembra non avere intenzione di sposarsi, nonostante abbia una relazione da parecchi anni. Ecco perché.

Senza dubbio, Myrta Merlino è sempre stata una delle presentatrici televisive più importanti, ma la sua popolarità è salita enormemente da quando è stata scelta da Piersilvio Berlusconi per condurre Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso, suo volto storico. Anche lei si è subito dimostrata all’altezza del compito e già da diverse settimane sta lavorando per dare al programma un aspetto nuovo, più serio e che parli meno di cronaca rosa.

La trasmissione sta andando abbastanza bene e, nonostante il pubblico all’inizio fosse scettico, alla fine si è affezionato alla nuova conduttrice. Di conseguenza, i fan sono anche molto curiosi sulla sua vita sentimentale e che cosa l’abbia portata a compiere determinate scelte. In particolare, si sa che da ben sette anni ha una relazione importante, ma non sembra esserci nessun matrimonio all’orizzonte.

Da sette anni la giornalista è impegnata con Marco Tardelli, ma la coppia non si è mai sposata e non sembra neanche volerlo fare.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: perché non si sposano

Il sentimento che lega Myrta Merlino e Marco Tardelli è molto forte, ma al momento nessuno dei due sembra volersi sposare. Entrambi, prima di mettersi insieme, hanno avuto un passato sentimentale molto turbolento e quindi al momento stanno procedendo con più cautela. Di recente, però, è stato lui a spiegare meglio la faccenda.

Durante un’intervista per Diva e donna, Marco Tardelli ha rivelato che il matrimonio non è nei suoi piani perché non lo ritiene necessario: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso“. Ha poi aggiunto che la relazione procede molto bene: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato“.

Per il momento, quindi, le nozze non sono negli interessi immediati della coppia, anche se la giornalista ha sempre detto che non le dispiacerebbe coronare questo sogno. Vedremo cosa decideranno di fare in futuro, fatto sta che senza dubbio sono una bellissima coppia anche così.