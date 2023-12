Matteo Diamante aiutato dalla gieffina: “Mi ha dato da mangiare quando ero in difficoltà”

Matteo Diamante racconta di come la gieffina l’abbia aiutato quando lui ne aveva bisogno: “E’ stata una delle poche persone ad aiutarmi”. Recupera qui cosa ha detto.

Durante un’intervista di Casa Chi, l’ex concorrente del reality show Mediaset, Il Grande Fratello, Matteo Diamante, famoso soprattutto per la sua partecipazione allo show Ex on the Beach e per essere stato il compagno della vincitrice della scorsa edizione del Il Grande Fratello VIP, Nikita Pelizon, ha raccontato un aneddoto molto intimo riguardo la sua vita.

Secondo l’organizzatore di eventi e vocalist genovese, una concorrente dello show del Grande Fratello l’avrebbe aiutato nel momento del bisogno quando tutte quelle persone che lui riteneva essere sue amiche invece, gli hanno voltato le spalle.

Diamante ha gioà partecipato a diverse trasmissioni tv come Uomini e Donne, La pupa e il secchione, Ex on The Beach ed è uno dei finalisti de L’isola dei famosi.

Ma nonostante sia un volto noto nello show business italiano, Matteo Diamante ha avuto anche lui i suoi periodi bui ed una sola persona è rimasta a tendergli la mano. Ecco di chi stiamo parlando.

Rosy Chin, la salvatrice

Durante la sua partecipazione a Casa Chi, Matteo Diamante ha svelato come la concorrente di quest’edizione del Grande Fratello, Rosy Chin, food influencer e chef del suo ristorante ben noto ai VIPs, sia stata una figura di cruciale sostegno ben otto anni fa.

Nel corso dell’intervista Matteo Diamante ha sottolineato come la generosità dell’amica, ora a capo di un rinomato ristorante di sushi a Milano, gli abbia teso una mano quando tutti gli altri gli abbiano voltato le spalle: “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone– compresi amici e famiglia- ad aiutarmi” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello VIP. Infatti lui in passato è stato assunto proprio da Rosy Chin come gestore e social media manager della sua pagina Instagram dove lei posta abitualmente per pubblicizzare il suo ristorante dove lavora. Rosy Chin lo faceva rimanere spesso a mangiare: “Visto che io gestivo il suo Instagram, dato che lei è stata una delle prime ristoratrici a investire sui social, alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà.” ha continuato Diamante.

“Rosy è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei”.