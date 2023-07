Barbara D’Urso contro Myrta Merlino: volano parole pesanti

Ospite al Festival Marateale, Barbara D’Urso nel suo atteso intervento si toglie qualche sassolino dalla scarpa…

Il festival che ogni anno si tiene a Maratea ha accolto questa estate l’ospite più attesa e discussa del momento: Barbara d’Urso. Nel corso del suo intervento, la conduttrice ha avuto modo di parlare delle sue ultime vicissitudini professionali, che l’hanno posta al centro del gossip dell’estate.

Come è noto, la D’Urso è “IL” grande nome estromesso dai palinsesti delle reti Mediaset del prossimo anno e la sua dipartita ha fatto molto discutere il web, ma in primis l’interessata e qualche addetto ai lavori, per la modalità con cui le è stata data la notizia, inaspettata, a dire della D’Urso.

La sua esclusione ha così scatenato opinioni contrastanti, nonché aperto la caccia al/alla sostituto/a. In questi mesi, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, è stato fatto il nome di Myrta Merlino, che ha preso le distanze dalla discussione, rivendicando uno stile giornalistico che è l’imprinting con cui si è fatta conoscere al pubblico di La7 in questi anni.

La frecciatina della D’Urso

La conduttrice nel corso della serata a Maratea ha però tirato una frecciatina a Myrta Merlino e ha fatto una precisazione in merito alle sue trasmissioni.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste” – ha sottolineato Barbara d’Urso – “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Ma la conduttrice ha poi tirato una sottile frecciatina a Myrta Merlino, a seguito della dichiarazione fatta dalla giornalista a La Stampa sulle casalinghe di Voghera. Nel dettaglio ha dichiarato: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”. Questa la “risposta” di Barbara d’Urso:

“Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

In cantiere altri progetti?

Sembra comunque che la D’Urso non lascerà gli schermi televisivi. Previste per lei delle grandi ospitate nella dirimpettaia Rai e sembra si tratti dei salotti di Venier e Fagnani.

Una sua fan poi le ha chiesto se è previsto un ritorno in tv e dopo aver rilasciato un autografo, la conduttrice ha confessato: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!”.