Angelina Mango follemente innamorata: è lui che la aspetta sempre quando scende dal palco

Nella vita della cantante Angelina Mango c’è un unico, grande, amore nella sua vita: ecco di chi si tratta.

Meno di un anno fa Angelina Mango è uscita vincitrice da Amici e oggi la sua carriera nel mondo della musica procede con più successo che mai. La cantante si è piazzata al secondo posto, dietro al ballerino Mattia Zenzola e davanti ai colleghi Wax e Isobel Fetiye Kinnear, che si sono aggiudicati rispettivamente il Premio Oreo e il Premio Tim.

Appena uscita dalla scuola di Maria De Filippi, la giovane ha ufficialmente avviato la propria carriera e ormai da diversi mesi riscuote enormi successi, sia sul palco sia nello studio di registrazione. Di recente, è stato noto che parteciperà tra i 23 big della prossima edizione di Sanremo. Inoltre, è diventata popolarissima anche sui social, che aggiorna regolarmente con nuovi contenuti sulla sua vita professionale e privata.

Proprio sulla sua vita privata non si hanno tantissime informazioni, ma di recente i fan hanno notato che tra le foto che pubblica sui social c’è sempre un ospite fisso, probabilmente il suo grande amore.

Angelina Mango, l’amore della sua vita

Dopo neanche un anno dalla finale della scorsa edizione di Amici, Angelina Mango è famosissima e seguitissima, e la sua carriera nel campo discografico sta procedendo nel migliore dei modi. I fan sono ovviamente curiosi non solo sulle sue nuove canzoni e le nuove date dei concerti, ma anche della sua vita privata.

A questo proposito, di recente l’artista non ha rivelato nulla di nuovo, ma i follower più attenti non possono non aver notato che tra le foto che posta su Instagram c’è sempre un ospite fisso. Stiamo parlando del suo gatto, un bellissimo esemplare di Scottish Fold completamente bianco, che appare spessissimo nel profilo della cantante. Il suo amore per gli animali, infatti, era noto già ai tempi di Amici.

Solitamente, i gatti di questa razza hanno il pelo grigio, ma quello della cantante invece è molto più chiaro, di un bianco tendente al panna e questo lo rende molto raro. Si tratta di una razza molto socievole e giocosa, riconoscibile non solo per il colore ma anche per la forma delle orecchie, più piccole rispetto al corpo. La cantante è molto legata al suo animaletto, ma non ha mai rivelato come lo ha chiamato.