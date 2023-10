Il nuovo amore di Angelina Mango: chi è e cosa fa | La cantante rivela tutto

La cantautrice italiana ha parlato per la prima volta del suo fidanzato.

Le rivelazioni da parte di Angelina Mango sul suo fidanzato. Angelina Mango ha presentato il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa. La cantautrice è stata ospite di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, un’occasione per parlare non solo della sua carriera ma anche e soprattutto della sua vita privata.

Angelina Mango è salita alla ribalta grazie alla partecipazione all’edizione del 2022 di Amici di Maria De Filippi, ottenendo poi ulteriore successo grazie alla vittoria nella sezione canto e al secondo posto nella classifica generale.

La cantautrice, che dopo il primo disco Monolocale del 2020 ha poi pubblicato lo scorso maggio il suo secondo album dal titolo di Voglia di vivere, ha parlato a Verissimo non solo della sua carriera ma anche di alcuni aspetti riguardanti la propria vita privata. In particolare, Angelina si è aperta per la prima volta sul suo nuovo fidanzato Antonio Cirigliano:

“Sono una persona che si innamora e che è capace di amare. Sono innamorata da un bel po’ e continuo ad esserlo, spero il più a lungo possibile. Lui mi rende felice, condividiamo tantissime cose, passiamo tantissimo tempo insieme, quindi vuol dire che ci vogliamo bene. Io sono una persona scoppiettante e un po’ matta, quindi stare affianco a me non è facile“.

Angelina Mango: “Soffrivo d’ansia, la mia famiglia è stata un punto di riferimento”

Angelina Mango si è soffermata a lungo a Verissimo sulla propria carriera e sul suo successo. Queste le sue parole: “Mi sto godendo ogni minuto del mio successo perché è la cosa che voglio fare da sempre. Avevo tipo cinque anni quando ho scritto la mia prima canzone, mio fratello faceva le prime basi con il computer e io inventavo le canzoni. Chi mi conosce sa che la mia autostima non è proprio a livelli eclatanti, quando ero piccola invece era l’opposto tant’è che la mia prima canzone si chiamava Mi sono innamorata di me“.

La cantautrice ha parlato poi della sua esperienza ad Amici: “Nell’ultimo anno sono cresciuta, grazie alle responsabilità che ho ho imparato a dare il giusto peso alle cose. Quando ero più piccola avevo più difficoltà nel dare il giusto peso alle cose e quindi anche la minima cosa diventava ingombrante. Non che ora siano passate le paure e i problemi, ma ho imparato a vivermi bene tante cose. L’ansia non c’è più in modo invalidante come negli anni del liceo”.

Infine il discorso si sposta sull’importanza della famiglia: “La mia famiglia è sempre il mio punto di riferimento. Mia mamma e mio fratello sono come le mie gambe, mi supportano tantissimo. Anche quando sono lontani mi seguono e mi aiutano. Non capita a tutti di avere una famiglia così unita e piena di amore, sono fortunata. Il valore più importante che mi ha insegnato mia madre è l’educazione“.