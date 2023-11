Discontinued: il trailer della serie con Bruce Campbell

Il trailer ufficiale di Discontinued, nuova serie dalle tinte fortemente comedy presentata da Bruce Campbell e diretta da Brian Volk-Weiss.

Discontinued è una nuovissima serie diretta da Brian Volk-Weiss e prodotta da Ryan Reynolds: ecco il trailer ufficiale dello show con Bruce Campbell.

Tra le serie di prossima uscita c’è anche Discontinued, un nuovissimo show dalle tinte prevalentemente comedy che vede all’interno del cast Bruce Campbell e che si avvale della regia di Brian Volk-Weiss. Ad anticipare la serie vi è stata ora l’uscita del primo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Discontinued

Il primissimo trailer ufficiale di Discontinued è stato pubblicato da Maximum Effort Channel. A dirigere la serie è come detto Brian Volk-Weiss, produttore e regista cinematografico e televisivo americano attuale amministratore delegato di The Nacelle Company oltre che della società sussidiaria della Comedy Dynamics. Brian Volk-Weiss, che è anche produttore esecutivo di Discontinued, ha prodotto anche diversi stand-up di HBO, Showtime, Comedy Central e Netflix. Inoltre risale al 2017 la sua presentazione della sua serie Netflix The Toys That Made Us.

Discontinued sarà disponibile su varie piattaforme tra cui Amazon Freevee, LG Channels, Sling Fleestream, Tubi, VIDAA, VIZIO Watchfree+, Xumo Play e Fubo. Tra i produttori esecutivi della serie figurano Ryan Reynolds, Kevin Hill, George Dewey, Ashley Fox e Patrick Gooing di Maximum Effort insieme anche a Laura Coconato, Ben Frost e Cisco Henson di Nacelle e a Pamela Duckworth e David Gandler di Fubo.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Discontinued, serie che verrà presentata in anteprima su Maximum Effort Channel e su Fubo nella giornata di giovedì 30 novembre.

La trama di Discontinued

Dal primissimo trailer ufficiale di Discontinued si può già intuire qualcosa in merito alla trama di questa nuova serie. All’interno della clip appare Bruce Campbell, che si trova all’interno di una misteriosa grotta per la precisione nell’anno 2037. Si può dunque intravedere una sorta di paesaggio distopico, con tutti gli edifici della zona distrutti e con un cielo cupo, un mondo in cui a prendere il sopravvento sono stati ormai gli impulsi più oscuri del genere umano.

Campbell descrive poi la serie come una sorta di programma televisivo del futuro che ricorderà a tutti di amare il passato attraverso la scoperta di cose che erano ormai da un bel po’ di tempo fuori produzione. In generale, il tono di questo Discontinued appare però piuttosto leggero e spensierato, una sorta di mockumentary che promette di intrattenere e allo stesso tempo di far riflettere il proprio pubblico.