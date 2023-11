Uomini e donne, scena surreale davanti a Maria De Filippi | tutti increduli

Nella scorsa puntata di Uomini e donne, la conduttrice Maria De Filippi si è “infiammata” davanti al comportamento di due concorrenti.

Uomini e donne è ricominciato ormai da diversi mesi e già stanno nascendo i primi amori e le prime dinamiche tra i vari concorrenti di questa edizione. Lo show ormai esiste da oltre vent’anni e Maria De Filippi è sempre in prima linea quando si tratta di difendendo o rinnovarlo, in modo che il pubblico non perda interesse.

La puntata del 27 novembre, in particolare, è stata ricca di colpi di scena, che hanno visto coinvolta anche la presentatrice. Innanzitutto, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, che si erano frequentati nelle ultime settimane, hanno annunciato ufficialmente che la loro conoscenza termina qua.

Questo annuncio, però, non è arrivato pacificamente, ma anzi ha scatenato un teatrino e diverse scene surreali, dal momento che ognuno sostiene una versione diversa e non si capisce chi sia a mentire. La situazione è degenerata al punto che la presentatrice è dovuta intervenire.

Uomini e donne, Maria De Filippi costretta a intervenire

Durante la puntata di Uomini e donne del 27 novembre, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno dichiarato che non intendono continuare a frequentarsi. Tra i due ci sarebbero state diverse incomprensioni e lui sostiene che lei lo abbia minacciato di farlo cacciare dal programma, mentre lei ha negato. In poco tempo, hanno iniziato a litigare.

La dama sostiene di essere stata buttata fuori dall’auto di lui, mentre il cavaliere l’ha accusata di averlo obbligato a tornare indietro, altrimenti avrebbe scatenato un putiferio che avrebbe causato la sua uscita dallo show. Tina Cipollari si è schierata dalla parte dell’uomo, sottolineando che nessuno dei due sembrava davvero interessato all’altra, mentre Gianni Sperti verso quella di lei.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha cercato di sedare gli animi e ha chiesto a Claudia Lenti se lei sarebbe disposta a uscire da Uomini e donne con Alessio Pili Stella anche dopo quanto accaduto. Lei ha subito risposto in modo affermativo, ma lui non le crede. “Io sì, uscirei anche adesso. Se lui volesse davvero, sì” ha detto lei, mentre lui ha ribattuto: “Sai benissimo che non uscirei con te e ora mi fai passare per quello cattivo“. Il pubblico non sa da che parte schierarsi, ma sembra protendere di più verso il ragazzo, che pare aver dato una versione più coerente.