Maria De Filippi cambia Uomini e Donne | Tina Cipollari a rischio?

Rivoluzione nel programma di dating di Canale 5. La padrona di casa cambia le carte in tavola e tutti si chiedono cosa ne sarà di Tina. Ecco cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, il programma daytime più seguito su Canale 5 e i restanti canali Mediaset, potrebbe presto subire un riassetto completo stando alle voci che trapelano recentemente dagli studi di Piersilvio. Secondo quanto riportato sarebbe però proprio la padrona di casa, Maria De Filippi, produttrice e conduttrice del programma, a voler introdurre cambiamenti significativi alle dinamiche del format: una delle tante, che ha sempre retto in piedi il programma per anni, sarebbe quella della dinamica tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, un battibecco tra le due donne che sembra infinito.

Secondo le ultime voci però Maria De Filippi vorrebbe puntare ad un nuovo format, in virtù del fatto che Gemma potrebbe non esserci per sempre. Ecco cosa ha voluto cambiare.

Uomini e Donne. Maria dice basta ai teatrini

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli ambienti televisivi, Maria De Filippi si starebbe preparando ad un grande riassetto del programma di dating, Uomini e Donne.

La trasmissione, nota per il suo appeal nel pubblico di mezza giornata, potrebbe presto sperimentare delle modifiche del tutto inaspettate. Secondo quanto si riporta, Maria De Filippi sarebbe stanca dei “teatrini” che ruotano intorno a due sole persone: Gemma Gagani e Tina Cipollari, un sempreverde litigio che dura ormai da troppo tempo. L’ingresso di Ida Platano come nuova tronista, in seguito alla rottura con Alessandro Vicinanza sembrerebbe rispondere a questa esigenza di cambiamento.

Anche il ritorno di Armando Incarnato, dopo un periodo di assenza, sembrerebbe essere un’altra mossa di Maria per rinfrescare il format dello show. Tuttavia però, sembrerebbe che la volontà di cambiare della conduttrice non si fermi solo a queste piccole dinamiche che riguardano plot twist interni: alcuni infatti suggeriscono che la conduttrice voglia spingersi oltre e in questo contesto emergerebbe da protagonista Tina Cipollari, ormai opinionista del programma da secoli. Maria infatti non desidererebbe più affidare a Gemma Galgani il ruolo di protagonista delle dinamiche principali dello show. Maria De Filippi ora starebbe cercando di puntare ad un cambio radicale ovvero quello di portare Tina Cipollari al ruolo che l’ha resa celebre: quello di tronista.

L’opinionista infatti iniziò la sua avventura nel programma come corteggiatrice, più di vent’anni fa ormai e solo dopo aver trovato l’amore, Tina è tornata negli studios Mediaset come opinionista per Uomini e Donne.