Signorini attratto da una concorrente donna: “Mi fa un certo effetto” | La temperatura si alza al GF

Alfonso Signorini ha ammesso di essere attratto da una concorrente donna dell’attuale edizione del Grande Fratello: ecco di chi si tratta.

Il presentatore dell’attuale edizione del Grande Fratello Alfonso Signorini ha dichiarato di essere attratto da una delle concorrenti della casa.

Alfonso Signorini si racconta. Nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera il presentatore e personaggio televisivo ha avuto modo di parlare di una grandissima varietà di argomenti, riguardanti sia la sua vita lavorativa che quella privata e sentimentale. In particolare, il diretto interessato si è lanciato in una scioccante rivelazione in merito ad una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini al Corriere della Sera: “Attratto da una concorrente del Grande Fratello”

Alfonso Signorini, nel corso della sua lunga intervista, ha ammesso pubblicamente di provare una certa attrazione nei confronti di una concorrente della casa del Grande Fratello. La ragazza in questione è una delle assolute protagoniste di questa edizione, ovvero Beatrice Luzzi. Signorini ha dichiarato come Beatrice le faccia un certo effetto, scherzando su come attiri quasi di più le donne che gli uomini, una cosa questa che gli provoca anche un certo dispiacere.

Tra le altre cose, il conduttore ha affrontato una questione chiacchieratissima nel corso dell’ultimo periodo, ovvero quella del caso Giambruno. Queste le sue parole:

“Meloni sapeva benissimo chi era Andrea. Ha dovuto scegliere tra sé stessa e quello che rappresenta. Se non si fosse trovata a Palazzo Chigi forse avrebbe agito diversamente“.

NOOO IN CHE SENSO A BEATRICE PIACE DAVVERO ALFONSO SIGNORINI😂😂😂#grandefratello pic.twitter.com/TZbCSqV3GM — Enz (@secondomenz) October 27, 2023

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini sulla sua vita privata

Oltre che dell’interesse nei confronti di Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini ha avuto modo di parlare anche della sua vita sentimentale e delle sue primissime esperienza di tipo amoroso. In particolare il conduttore si è confessato su una sbandata presa per la zia di un suo allievo molto più grande di lui, una donna che avrebbe dovuto addirittura sposare ma dalla quale venne in seguito tradito.

Dopo aver parlato di Laura, sua ex fidanzata con la quale ha avuto una relazione lunga sette anni e terminata a causa di alcuni tradimenti da parte di entrambe le parti, Alfonso Signorini è poi arrivato al capitolo relativo a Paolo Galimberti, il suo attuale compagno conosciuto ai tempi tramite una chat di Tiscali: dopo essersi visti per la prima volta i due non si sono praticamente più lasciati, con la coppia che è stato in grado di superare pienamente anche crisi e tradimenti.