Dove è finito Alvaro Vitali: ecco com’è oggi e cosa fa

Vi siete mai chiesti che cosa fa oggi l’attore Alvaro Vitali, indimenticabile Pierino degli anni 80? Ecco com’è diventato!

C’è stato un periodo in cui Alvaro Vitali era famosissimo e lavorava tantissimo. Il suo nome è legato principalmente a quello di Pierino, personaggio della cultura italiana sinonimo di ragazzino svogliato e combinaguai, ma molto furbo, anche se a volte un po’ ridicolo. Durante gli anni ’80 e ’90 lo ha interpretato in numerosi film, usciti per il cinema e per la televisione.

Ha lavorato a tantissime pellicole, collaborando con alcuni tra i più grandi registi e attori italiani. Il suo debutto in questo settore è avvenuto nel 1969 e, tra l’altro, fu del tutto casuale: fu Federico Fellini a sceglierlo e lo portò a recitare in quattro dei suoi film più famosi: il Satyricon, I clowns, Roma e Amarcord. Lui, infatti, non aveva mai sognato di diventare attore e all’epoca lavorava come elettricista. Partecipò al provino solo perché un conoscente gli aveva segnalato che sul set cercavano qualcuno con le sue caratteristiche fisiche.

La fama è arrivata poco dopo, quando ha iniziato a recitare in diverse commedie, fino a diventare indimenticabile nella saga di Pierino. Alla fine, però, quest’epoca è finita e da un po’ di tempo l’attore non compare più regolarmente davanti alle telecamere.

Alvaro Vitali, dall’esordio a oggi

Di recente, Alvaro Vitali ha rilasciato un’intervista per Repubblica, dove ha raccontato della sua carriera nel mondo del cinema e di come sia cambiata la sua vita dopo aver accettato quella piccola parte in Satyricon di Federico Fellini. “Avevo 18 anni e guadagnavo 16mila lire a settimana. Poi sono stato reclutato per una parte di Satyricon. Settantamila lire al giorno, per sette giorni di lavoro“.

La fama arrivò poi con i film successivi: “Amarcord mi diede notorietà. Il regista Nando Cicero, che era stato l’aiuto di Francesco Rosi, stava preparando L’insegnante, con Edwige Fenech. Mi chiamò. Dovevo interpretare un alunno siciliano che le sbavava dietro. Non poteva chiedermi di meglio: mi ero sempre ispirato a Lando Buzzanca“. Da lì, è diventato uno dei protagonisti della commedia sexy all’italiana.

Ma che fine ha fatto oggi l’attore, all’età di 73 anni? La sua ultima apparizione importante è stata nel 2006, quando ha partecipato al reality La fattoria, ma dovette abbandonarlo precocemente a causa di alcuni problemi di salute. Negli ultimi anni ha partecipato come comparsa ad Avanti un altro! e a Striscia la notizia. In più, è molto seguito sui social.