Gerry Scotti avrà una nuova valletta: è lei che affiancherà il conduttore

Endemol Shine Italy ha deciso di giocare in “casa” e mettere a fianco della conduzione di Gerry Scotti, una nuova valletta. Ecco chi è stata scelta.

La società di produzione televisiva, Endemol Shine Italy, ha annunciato una novità per il ritorno di Gerry Scotti alla conduzione del nuovo programma La ruota della fortuna che andrà in onda su Canale 5: torneranno le vallette.

Per l’occasione, la società dio produzione ha deciso che lo storico conduttore, volto della Mediaset, avrà al suo fianco una valletta e la scelta è finita su una ragazza nostrana il cui nome è stato svelato in anteprima dal portale televisivo Davidemaggio.it, il quale ha confermato che si tratti di un’ex reginetta di bellezza che però, fino a poco tempo fa, lavorava per un’altra emittente televisiva: la Rai.

Nonostante il cambio di conduzione, Davide Maggio ha indicato, secondo le recenti voci di corridoio, un nome molto noto che affiancherà al conduzione di Gerry Scotti: scopri di chi si tratta.

Gerry Scotti e la nuova valletta. Ecco chi è

Il nome della fortunata prescelta è stato svelato in anteprima dal blog online di Davide Maggio, Davidemaggio.it, che ha confermato le voci che c’erano in giro.

La nuova valletta infatti, sarà un’ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello: Samira Lui. Questa ex reginetta di bellezza, nota per le sue apparizioni su Rai 1, in programmi come L’eredità, Tale e quale show, tutti programmi tralaltro prodotti dalla stessa società di produzioni italiana che l’ha voluta, l’Endemol Shine Italy. Samira Lui ora ha trovato una nuova opportunità professionale all’interno del vasto network Mediaset e, grazie all’aver trascorso qualche mese nella casa del Grande Fratello, trasmissione in onda su Canale 5, la ragazza è pronta per unirsi a Gerry Scotti nel popolare show La Ruota della Fortuna.

Il programma andrà in onda nel preserale di Canale 5 e molto probabilmente ì, lo vedremo nel palinsesto televisivo Mediaset nella prossima primavera. Lo show, un format che ormai conosciamo molto bene grazie a personaggi come Mike Buongiorno che prima lo presentavano, ha sempre visto alla conduzione un uomo affiancato sempre da una ragazza, una valletta vicino al tabellone che svelasse le lettere mancanti dalla frase che i concorrenti avrebbero dovuto indovinare per aggiudicarsi il montepremi.

La scelta di introdurre un volto amico e non nuovo, vicino a quel cartellone, sarà mica una scusante per cercare di “svecchiare” il ruolo delle veline da quello di donna oggetto?