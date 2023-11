Unica: il doc su Ilary Blasi tra i più visti su Netflix | Tutti gli scoop su Totti rivelati

Ilary Blasi ha vuotato il sacco e ha iniziato a guadagnarci su: “Mi chiese di smettere di lavorare e cancellarmi dai social”. Ecco cosa ha detto su Francesco Totti.

Il documentario della conduttrice Ilary Blasi, Unica, al momento uno dei titoli più visti sulla piattaforma streaming di Netflix, sta attirando l’attenzione degli spettatori e del pubblico. La motivazione? Nel documentario Ilary Blasi ha promesso di parlare senza peli sulla lingua della sua separazione con l’ex calciatore italiano Francesco Totti, matrimonio dal quale la donna ha avuto 3 figli e di cui tutt’Italia ha sempre parlato. La conduttrice ha deciso di raccontare la sua verità della storia infatti, senza riserve, affrontando anche momenti difficili della sua vita come la rivelazione di una bugia all’ex marito.

Ilary Blasi ha voluto apertamente confessare e vuotare il sacco sia delle sue bugie che delle assurde richieste che, quando erano ancora sposati, Francesco Totti le ha rivolto. Recupera qui i momenti salienti del documentario. Chi era l’uomo di cui Ilary ha mentito?

Ilary Blasi racconta il suo divorzio

Blasi ha apertamente rivelato di aver mentito a Francesco Totti riguardo ad un incontro con un uomo misterioso, successivamente identificato come Cristiano Iovino. Durante l’intervista nel documentario che la riguarda totalmente, Unica, la conduttrice racconta che: “Quello che lui mi stava chiedendo era quello di scegliere fra la mia vita e la sua vita. Io ho scelto me. Non era il modo giusto per recuperare la fiducia. Il fatto che io abbia rifiutato lui l’ha visto come un non tenere alla famiglia, non tenere a lui.” ha confessato l’ex conduttrice di L’isola dei famosi.

Questo momento dell’intervista si riferisce al fatto che Ilary Blasi aveva perso totalmente la fiducia di Francesco Totti perché: “A lui non interessava il fatto che la stampa parlasse di Noemi, non gliene fregava. per lui l’importante era il mio caffè” che Blasi aveva preso a casa dell’amica Alessia in compagnia di un uomo misterioso, secondo la stampa Cristiano Iovino.

Ilary sull’uomo misterioso che ha incontrato all’insaputa di Totti: “Ho mentito” https://t.co/N7tC7in3wF — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 24, 2023

“Mi mise davanti ad una scelta e mi disse: ‘Per far si che io mi possa fidare nuovamente di te, tu non devi mai più vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambiare numero di telefono e smettere di lavorare”, discorso avvenuto dopo che Totti ha scoperto la verità sull’incontro, forzando al coppia a fare i conti con le conseguenze della rivelazione.

Nonostante si trattasse solamente di un caffé, come spesso accade, è la donna a fare le conseguenze e, dopo aver parlato del tradimento effettivo che il calciatore aveva fatto ai danni di Ilary, comunque la stampa l’ha tacciata di averlo “costretto ad un’azione del genere”.