Brad Pitt, il figlio Pax lo ripudia: “Una persona terribile e spregevole”

Dopo la dichiarazione della sorella Zahara, anche Pax Pitt ha rinunciato al cognome Pitt, ripudiando il padre adottivo Brad Pitt.

Ormai da diverso tempo Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati e, come spesso accade in queste vicende, anche i figli sono stati coinvolti e hanno già fatto alcune dichiarazioni ufficiali. La coppia ha sei figli in totale, tre naturali e due adottati: Shiloh, i gemelli Vivienne e Knox, Maddox, Zahara e Pax.

Tutti i ragazzi – il più grande è Maddox, che oggi ha 22 anni – sono molto legati alla madre, mentre invece il rapporto con il padre sembra star deteriorarsi, in particolare con Zahara, di 18 anni e Pax, di 19. Solo qualche giorno fa, infatti, la ragazza ha corretto quando qualcuno, mentre era al college, l’ha chiamata con il suo nome completo, sottolineando di non volere “Pitt” ma solo “Jolie”. Il video è diventato subito virale.

Adesso si è esposto anche il fratello Pax, svelando molto approfonditamente e con delle parole molto forti di non avere una buona opinione dell’attore né in generale un buon rapporto con il padre. Il ragazzo aveva scritto un post molto polemico sui social che aveva lasciato privato, ma che poi è stato ripubblicato dal Daily Mail.

Pax contro Brad Pitt: “Una persona terribile e spregevole”

Pax Jolie Pitt aveva scritto questo post nel 2020, in occasione della Festa del papà e lo aveva lasciato privato, ma il giornale lo ha scovato e lo ha pubblico solo di recente. Il ragazzo aveva scritto delle parole molto forti nei confronti di Brad Pitt, arrivando addirittura a disconoscerlo.

“Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, f0ttuto essere umano orribile“.

Pax non ha dato altri dettagli, ha quindi rifiutato il cognome, come ha evidentemente fatto la sorella e come aveva fatto in passato anche il fratello Maddox, che aveva aspettato la maggiore età per interrompere ogni rapporto con l’attore. Gli altri fratelli Shiloh, Vivienne e Knox hanno invece preso le sue difese, almeno pubblicamente.