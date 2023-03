Angelina Jolie ha voltato pagina: chi è il suo nuovo fidanzato

Angelina Jolie pare abbia voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio travagliato con Brad Pitt nel 2016. Ecco chi sarebbe il suo nuovo fidanzato, le cose che li accomunano sarebbero diverse.

Ci avrebbe messo un bel po’ Angelina Jolie a tentare di voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio travagliato con Brad Pitt, la quale ha messo fine alla sua storia d’amore con il grande attore hollywoodiano nel 2016. Ecco chi è il suo presunto nuovo fidanzato, hanno molte cose in comune, in primis la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Dopo il divorzio, Angelina ha intenzionalmente messo in stand by la sua vita amorosa, per concentrarsi solo sui suoi sei figli e sul lavoro. Lo scandalo mediatico a cui sono stati sottoposti lei e la sua famiglia per via del divorzio con Pitt è stato molto intenso e c’è voluto un po’ prima che tutti riuscissero a trovare di nuovo la normalità.

La fine del matrimonio da favola

La storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie fu considerata per molto tempo un matrimonio da favola. Le dichiarazioni d’amore che i due “belloni” di Hollywood rilasciavano sui loro profili social l’uno verso l’altro accendevano il desiderio di romanticismo in tutte le coppie del mondo.

I “Brangelina” come erano stati soprannominati affettuosamente dai loro fan, sono stati insieme per quasi vent’anni, mettendo su una grossa famiglia composta da sei figli, naturali e adottati. Sembrava che loro veramente avessero trovato l’happy ending, quando la Jolie nel 2016 chiese il divorzio dall’attore per “differenze inconciliabili e per comportamenti violenti del marito”, come ha lei stesso dichiarato.

Ci fu una grossa battaglia legale tra i due per la spartizione del loro patrimonio, nonché per l’affidamento dei figli. Alla fine, nel 2021 la battaglia finì, il giudice prese la sua decisione e acconsentì l’affidamento congiunto della prole.

Angelina Jolie e il suo nuovo fidanzato

Se Brad Pitt non ci ha messo molto a voltare pagina in quanto attualmente sarebbe impegnato con la sua nuova fiamma, Ines de Ramon, Angelina Jolie ha fatto le cose con più calma. Finalmente pare abbia trovato nuovamente la felicità nel suo presunto nuovo fidanzato, David Mayer de Rotschild.

Il settimanale Chi ha “pizzicato” i due fidanzatini a Malibu ad un pranzo durato tre ore. David fa parte di una delle famiglie più ricche del mondo, tenuta molto in considerazione in Gran Bretagna. Come la Jolie, anche l’uomo è un noto attivista, ha portato a termine numerose imprese per sensibilizzare le persone sulla salvaguardia dell’ambiente e la protezione degli animali. Sicuramente i due hanno molto in comune, chissà se anche Angelina Jolie presenterà ufficialmente il suo fidanzato ai suoi figli come ha già fatto papà Brad con la “sua” Ines?