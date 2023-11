La vendetta di Luca Argentero: “Devo dirlo a mia moglie” | La conduttrice si imbarazza da morire

Incursione di Luca Argentero a Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Scena di gelosia alla moglie Cristina.

Luca Argentero ha catalizzato l’attenzione del pubblico e degli ospiti di Boomerissima, nella puntata in onda su Rai2 martedì 21 novembre. Con un’incursione a sorpresa, l’attore si è mostrato in collegamento rubando la scena nel programma di Alessia Marcuzzi.

Il motivo dell’intervento è stato un rimprovero alla moglie Cristina Marino, in gara con la squadra dei Millennials insieme a Pierpaolo Pretelli, Federica Nargi e Jody Cecchetto.

Il protagonista di DOC ha notato nel corso del programma un look troppo minimal per la bellissima moglie Cristina Marino, che non lasciava spazio all’immaginazione e ha voluto richiamarla all’ordine.

L’intervento ha fatto divertire la conduttrice e il pubblico, ma chissà se della stessa opinione è stata la diretta interessata.

Cosa è successo

Durante la sfida tra i Boomer e i Millenials, Alessia Marcuzzi ha ricevuto una videochiamata di Luca Argentero, con il quale ha lavorato in passato alla fiction Mediaset Carabinieri. “Avrei una cosa da dire a mia moglie: ho l’impressione che abbia dimenticato un pezzo di costume. Anche dell’abito che hai messo adesso manca tutto il pezzo di sotto”.

Il riferimento è al balletto di Cristina Marino in omaggio a Madonna: in tutta la sua scultorea bellezza, la Marino si è mostrata fasciata in un sensuale body rosa, scatenata sulle note di Hung up, hit del 2005. “Ma sei così geloso?”, ha chiesto stupita Alessia Marcuzzi. Cristina si è limitata ad annuire mentre la conduttrice ha poi aggiunto: “È così bella, dovresti ringraziarla”. “Io la ringrazio tutti i giorni”, ha replicato Luca Argentero ricevendo gli applausi di tutto lo studio.

La replica della Marino

“Se io sono gelosa? Comunque sono siciliana, quindi quella componente c’è. Non sono particolarmente gelosa ma non amo la maleducazione“, ha dichiarato invece Cristina Marino, riferendosi alle fan troppo sfacciate ed invadenti: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”.

Anche Alessia Marcuzzi ha voluto raccontare un aneddoto risalente ai tempi di Carabinieri: “Tutte le donne si facevano trovare in sala trucco prima che lui arrivasse”, per sottolineare il fascino indiscusso e trasversale del bell’attore, che ha sempre riscosso successo col pubblico femminile. Subito dopo a Boomerissima è intervenuta Tosca D’Aquino, in squadra con i Boomer, che ha chiesto a Luca Argentero di fare uno spogliarello. “Se questa cosa può contribuire al successo della squadra dei Boomer…”, ha risposto l’attore iniziando a sbottonare la camicia fino a quando il collegamento non si è interrotto sul più bello. Una casualità?