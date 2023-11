Il gesto del fratello di Mirko dice tutto: il messaggio è chiaro | Greta reagisce così

Grande Fratello 2023, parla il fratello di Mirko Brunetti contro Greta Rossetti e il gesto eclatante che ha scatenato il dibattito social

Il fratello di Mirko Brunetti si è esposto pubblicamente in merito ad un comportamento di Greta Rossetti nei confronti di Mirko. L’episodio è accaduto subito dopo che Mirko ha condiviso i suoi dubbi in merito al prosieguo della relazione con l’ex tentatrice. Spiazzante anche la reazione di Greta Rossetti, che non è stata quella che molti si sarebbero aspettati da lei.

Il fratello di Mirko Brunetti ha fatto un qualcosa che ha avuto una forte risonanza per gli appassionati del reality. Infatti, lui gestisce il profilo Instagram di Mirko mentre si trova nella casa del Grande Fratello 2023 e a seguito di quanto successo durante la puntata del reality di lunedì 20 novembre 2023, ha smesso di seguire Greta Rossetti.

E questo vuol dire che neanche lui ha apprezzato il like che la ragazza ha messo in un post contro Mirko che ne sottolineava lo status di sciupafemmine soprattutto con le donne della casa più spiata d’Italia.

Le dichiarazioni di Brunetti

A seguito del gesto social della sua fidanzata Greta Rossetti, Mirko Brunetti ha espresso i suoi dubbi sul prosieguo della sua relazione con Greta Rossetti dopo la puntata del Grande Fratello 2023. Infatti, parlando con Ciro Petrone ha rivelato che forse le avrebbe dato il benservito in un confessionale.

E come risposta Greta Rossetti ha replicato a un suo fan che le aveva fatto notare ciò con un semplice ma significativo “vedremo”. Questo ha messo di buonumore i fan di Mirko che vorrebbero rivederlo insieme a Perla Vatiero.

La replica di Greta

Greta Rossetti dopo il silenzio ha esternato un commento ai suoi fan: “Qualsiasi commento o storia che ad oggi gira su di me sono fake news prendendo il mio nome e la mia immagine per scrivere cose finte. Non posto o scrivo nulla in merito alle reazioni che vedo per il momento. L’unica fonte sicura sarà il mio profilo, questo qui. Dunque, il silenzio vale più di mille parole per me in questo momento.”

Lapidaria quindi la sentenza della ragazza, evidentemente risentita dell’accaduto. Le dinamiche all’interno della casa si fanno sempre più intricate e alla minima incomprensione può scoccare una scintilla, anche a causa di interventi al di fuori dello show, come in questo caso. Coppia finita o battibecchi momentanei? Staremo a vedere