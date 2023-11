Alessia Fabiani, accusata dall’ex marito | Maltrattamenti fisici e psicologici

L’imprenditore Fabrizio Cherubini ha apertamente accusato l’ex moglie e showgirl Alessia Fabiani di essere stata violenta con lui e di averlo ricattato economicamente.

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini sono stati sposati per tanti anni, ma la loro storia d’amore è terminata ufficialmente nel 2017 con una separazione, che ancora oggi porta degli strascichi molto dolorosi. L’ex coppia infatti continua a farsi la guerra lanciandosi a vicenda delle accuse molto gravi.

Prima di conoscere l’imprenditore, lei aveva avuto una precedente storia con Francesco Maria Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, provenienti entrambi dal mondo dello spettacolo. Anche lei lavora in questo ambito da ormai tanti anni, da quando alla fine degli anni 90 iniziò a comparire in tv come showgirl in programmi come Paperissima e Passaparola. Per tanto tempo ha lavorato al fianco di Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Oggi la sua vita lavorativa procede con successo, ma non si può dire lo stesso per quella sentimentale, dal momento che l’ex marito sta procedendo per vie legali e durante il processo l’ha accusata di fatti molto gravi, tra maltrattamenti fisici e psicologici.

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini: “Quella violenta era lei”

Di recente, Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini si sono presentati in tribunale: lui infatti desiderava raccontare la sua versione dei fatti, dal momento che lei in passato lo ha accusato, come riportato da varie fonti come Repubblica e il Messaggero, di averla picchiata. L’imprenditore ha ribaltato completamente la situazione, spiegando che desiderava dire tutta la verità da otto anni.

“Sono otto anni che aspetto di parlare” ha esordito, come riportato da Leggo. “Già dai primi del 2016 il rapporto era andato alla deriva. Tramite delle conoscenze in comune ho scoperto che lei aveva una relazione con il suo maestro di tennis“. Lei lo avrebbe tradito, ma avrebbe fatto anche cose ben più gravi, stando alla versione di lui.

Nel 2016 la showgirl lo aveva accusato di averla afferrata per il collo, presentando una prognosi medica di venti giorni, ma lui si è difeso dicendo che era stata bensì lei ad aggredire lui durante una lite per motivi di gelosia. “Quando mi ha visto mi ha aggredito con un calcio ai genitali e un pugno. Io mi sono difeso spingendola” ha detto, aggiungendo di non sapere nulla riguardo alle ferite al collo.

Lui ha rivelato che lei lo avrebbe querelato se lui non le avesse concesso un mantenimento di 4000 euro al mese, cosa che lui all’inizio ha fatto, ma poi ha dovuto smettere. “La mia ex mi ha chiesto un ingente mantenimento, 4000 euro al mese. Se glielo avessi accordato avrebbe rimesso la querela. L’ho fatto ma quando, per problemi economici, non sono stato più in grado di pagarle gli alimenti lei l’ha ripresentata“. Al momento non si conosce bene la verità, vedremo cosa stabilirà il giudice.