Sonia Bruganelli fa una dedica a Bonolis: saranno tornati insieme?

L’ex compagna del presentatore di Ciao Darwin ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio con una storia su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Sonia Bruganelli, opinionista per programmi Mediaset, come Il Grande Fratello, e imprenditrice è anche l’ex compagna storica di Paolo Bonolis, conduttore amatissimo in Italia per programmi come Avanti un Altro e Ciao Darwin.

I due, nonostante la separazione avvenuta la scorsa estate, sembrano aver mantenuto un rapporto di complicità e affetto, una bellissima notizia per i fan della coppia che facevano il tifo per loro quando erano sposati. Solo da separati sembra che abbiano consolidato un equilibrio che forse cercavano da tempo: genitori di tre figli, la coppia aveva annunciato la decisione di continuare i loro percorsi di vita separati. Nonostante ciò però, quello che li lega è un amore che dopo tanti anni non sembra aver dato posto all’odio e continuano ad esprimere stima reciproca e ad appoggiarsi l’un l’altro.

Ecco perché Sonia Bruganelli ha deciso di dedicare all’ex marito un bellissimo messaggio su Instagram.

La dedica all’ex marito

Dopo la separazione, Sonia Bruganelli è stata la persona, tra i due, ad essere più esposta pubblicamente.

Quest’esposizione dei media, che spesso l’hanno accusata di essere stata addirittura l’erba marcia del rapporto, ha costretto l’opinionista ad essere molto più attiva sui social, un pò per sfogo un pò per non rimetterci totalmente la faccia.

Recentemente infatti la donna ha voluto pubblicare una vecchia intervista di Paolo Bonolis a Fabio Fazio, l’ha ricondivisa e nelle sue stories di Instagram ha voluto dedicare al suo ex marito una bellissima dedica, un bellissimo messaggio.

Sonia Bruganelli ha infatti scritto che: “Continuo a pensare che tu sia il migliore” continuando a sottolineare la profonda considerazione che lei ha per Paolo, non solo come ex marito ma anche come persona e padre dei suoi figli.

Non è la prima volta infatti che Sonia Bruganelli elogia Paolo Bonolis riconoscendone il ruolo chiave che il presentatore ha avuto nella sua vita. In passato ha infatti raccontanto in un’intervista a Vanity Fair che: “Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima.”

“Lui mi ha insegnato a non esserlo, mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri, con se stessi e con l’altra persona”.