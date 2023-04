Alba Parietti sconvolta fa un appello sui social: “non posso permettere che accada una cosa del genere”

La disgrazia che ha sconvolto Alba Parietti ha lasciato tutti senza parole, una morte così tragica è difficile da accettare, soprattutto perché si sarebbe potuti intervenire per tempo per prevenirla. Non ci sono parole.

Alba Parietti ha lasciato tutti senza parole per via della disgrazia che l’ha sconvolta. Questa morte così tragica ha lasciato tutti sconcertati, in quanto si sarebbe potuto fare qualcosa per impedirla. Tante vite ruotano attorno a questa storia, sono tanti quelli rimasti sulla Terra che in questo momento hanno il cuore spezzato.

La nota showgirl, attrice, opinionista e conduttrice italiana, Alba Parietti, nata a Torino nel 1961, non è nuova nell’esternare momenti particolarmente devastanti della sua vita. Molte volte Alba ha voluto raccontare le sue esperienze e i suoi punti di vista, per tentare di “aprire gli occhi” alla gente da casa che la segue. Per esempio ha raccontato di quella volta che suo figlio, Francesco Oppini sarebbe dovuto morire.

Alba Parietti e la morte di Francesco Oppini

Alba Parietti la popolarità maggiore l’ha ottenuta negli anni ’90, anni in cui ha preso parte a diverse pellicole e programmi televisivi dell’epoca. La showgirl è stata sposata con l’attore Franco Oppini per quasi dieci anni e dal loro amore è nato l’unico figlio della Parietti, Francesco Oppini. Nonostante il loro rapporto un po’ traballante, mamma e figlio sono comunque sempre stati molto uniti.

Per questo, una nota santona, tempo fa ha giocato sull’amore che una madre prova per suo figlio e contattando la Paretti in separata sede, le ha preannunciato la morte imminente del figlio, qualora l’attrice non avesse fatto un particolare rito magico, molto costoso. Grazie allo scetticismo della Parietti però, siccome la presunta maga aveva fatto bene i compiti e sapeva veramente informazioni dettagliate sul loro contesto familiare, le ha chiesto di darle informazioni anche sul futuro del padre.

La ciarlatana le rispose che il padre era in perfetta salute, peccato che l’uomo era morto già da diversi anni e grazie a questo dettaglio, Alba Parietti ha smascherato la truffa. Ad oggi, suo figlio Francesco è in perfetta salute e continua la sua storia d’amore con Francesca Viverit, così come mamma Alba con il suo Fabio Adami.

Alba Parietti sconvolta da questa disgrazia

Anche Alba Parietti ha voluto dire la sua in merito alla morte tragica del povero runner che è stato ucciso dall’orsa MJ5. La showgirl è senza parole, questa disgrazia l’ha sconvolta in quanto anche lei come molti non sono d’accordo alla sentenza di morte dell’orsa. Il problema principale è che l’essere umano ha la presunzione di considerarsi il padrone della Madre Terra, pensando che ogni animale sia al proprio servizio.

La colpa della morte di quel povero ragazzo non è dell’orsa che ha solo cercato di difendere i suoi piccoli dall’invasione del suo territorio dell’essere umano, ma è colpa di chi questa disgrazia avrebbe potuto evitarla, facendo controlli e monitorando gli animali. Come al solito per l’essere umano punire un animale per il suo istinto è molto facile, mentre un uomo che uccide, stupra e deruba, ha diritto ad una sentenza più soft.

Come ha appunto sostenuto anche la Parietti nel suo post: “La pena di morte di un essere inconsapevole, non restituisce nessuno alla vita, la vendetta. non e’ che un palliativo…In questa storia solo dolore e morte. Che giustizia e che vendetta rappresenta uccidere ancora un essere inconsapevole?”.