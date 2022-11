Giovanni Storti si lamenta del degrado a Milano

Giovanni Storti, stella dell’iconico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha denunciato apertamente alcuni aspetti della città di Milano.

Senza dubbio, il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto la storia nel mondo dello spettacolo italiano. Attivo sin dagli anni ’90, insieme hanno prodotto non solo numerosi film di successo, che sono diventati dei classici della comicità, ma anche tantissimi spettacoli. Il loro prossimo film, Il grande giorno, uscirà al cinema sotto Natale.

Tutti e tre vivono a Milano da quando sono nati (non tutti sanno, infatti, che Aldo è nato a Palermo, ma vive nel capoluogo lombardo da quando aveva solo tre anni) e ogni tanto parlano sui social del loro stile di vita. Non sono persone particolarmente appariscenti, anzi, di solito mantengono un profilo basso e non parlano molto della loro vita privata. Tuttavia, ogni tanto anche loro si fanno notare anche quando sono nelle vesti di semplici cittadini.

Questa volta è capitato a Giovanni, che ha pubblicato sui social un video che in breve tempo ha ottenuto migliaia di like, commenti e condivisioni. L’attore, infatti, ha voluto denunciare le condizioni pessime di alcuni tratti delle strade della sua città. In particolare, si è concentrato su via Bramante, in zona Sarpi, uno dei quartieri più famosi di Milano, a pochi passi da China Town.

Giovanni Storti, lo sfogo sui social

Solo poco tempo fa, Giovanni Storti ha postato un video sul suo profilo Instagram. Qui è seguito da circa 300mila follower e si occupa, in particolare, di dispensare consigli su uno stile di vita più sano, parlando di naturalità e benessere. Così, si è ripreso mentre camminava per via Bramante a Milano, inquadrando molto bene le numerose buche che costeggiano il tratto di strada, in particolare vicino alle rotaie del tram.

Citando una battuta del celebre film Tu la conosci Claudia? ha esordito con: “Li vogliamo spendere sti due soldi per farlo visitare da uno specialista questo asfalto o no?!“. Ha poi continuato la sua passeggiata, aggiungendo queste parole: “Qui in via Bramante ci sono le ferite dell’asfalto che sanguinano . Ci entra un piede. Immaginate di dover passare in bicicletta o in motorino. Cosa succederebbe? Guardate quanto sono profonde“.

Alla fine del video si è quindi rivolto direttamente all’amministrazione comunale, chiedendo di agire: “Insomma, fate qualcosa!“. Il video ha raggiunto migliaia di persone, che hanno concordato con l’artista. Qualcuno ha anche azzardato un “Giovanni, io ti voto“. Ve lo immaginate Giovanni Storti sindaco di Milano?