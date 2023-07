Santocielo: il primo teaser poster del nuovo film di Ficarra e Picone | Ecco i dettagli

Santocielo. In arrivo al cinema il nuovo film del duo comico più frizzante d’Italia. Ecco tutti i dettagli: trailer e data di uscita.

Previsto nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre per Medusa FIlm, Santocielo sarà il nuovo lungometraggio del duo comico palermitano, Ficarra e Picone.

Rispetto però ad altri film, sempre di loro produzione come L’ora legale o Il primo Natale, questa volta il duo verrà affiancato da protagoniste femminili come Maria Chiara Giannetta, volto noto del piccolo schermo per aver interpretato Anna Olivieri in Don Matteo, Blanca Ferrando per la serie tv Blanca e Anna della Rosa nella serie Buongiorno, mamma! Nonostante però il suo passato nelle serie tv RAI, Maria Chiara Giannetta vanta anche numerose presenze nei lungometraggi, soprattutto di genere comico, rendendola il perfetto personaggio spalla dei due protagonisti palermitani in Santocielo.

Oltre a lei anche Barbara Ronchi che per il grande schermo vanta numerosi film come per esempio gli sdraiati, Tito e gli alieni, Padrenostro in cui ha recitato a fianco di Pierfrancesco Favino, e tra i suoi lavori più recenti anche Rapito di Marco Bellocchio presentato al Concorso del Festival di Cannes.

Trama e Curiosità

Santocielo è un film commedia di Natale che uscirà nel dicembre 2023 con Medusa Film ed è diretto dal regista Francesco Amato.

Amato è un regista, sceneggiatore e documentarista, ha vinto molti premi grazie ai suoi lungometraggi che dirige da quando era giovane: dai suoi studi al DAMS fino ad oggi che si è aggiudicato il CIAK d’oro per il film scritto con Francesco Bruni e Davide Lantieri, Lasciati andare.



Per Santocielo invece, soggetto e sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato e Davide Lantieri. Le riprese sono iniziate a Catania quest’anno durante Giugno e si protrarranno fino alla fine del mese di Luglio: per questo motivo ancora non abbiamo un Trailer a cui fare riferimento né una trama ufficiale. Sappiamo però che il film verrà prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

Sicuramente avremo ancora più dettagli nei mesi avvenire, fatto sta che non è il primo film dei comici Ficarra e Picone che uscirà nel periodo Natalizio: staranno cercando di ovviare ai mancati appuntamenti con i cinepanettoni?