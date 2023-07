“Sta male”: panico per Bianca Guaccero | La foto non lascia dubbi

Bianca Guaccero desta la preoccupazione dei follower. Gli scatti su Instagram aprono il caso nella sua fandom.

Sembra che l’Isola dei Famosi abbia fatto ritrovare la linea per alcuni, ma per altri già magri in partenza, le condizioni al rientro sono da alcuni considerate al limite della buona salute. Bianca Guaccero, rientrata dallo show, si gode l’estate in relax e non esita a mostrare il fisico scolpito in bikini.

Qualche follower però sembra non gradire l’eccessiva magrezza, preoccupandosi per le sue condizioni di salute e non esitando a commentare gli scatti della showgirl. Qualcun altro addirittura nota invece delle “protuberanze” più voluminose sul petto rispetto all’isola e ne sottolinea l’artificialità, paventando delle protesi.

Real o fake?

Insomma, l’argomento dell’estate è bollente, come il caldo e l’afa di questo luglio 2023, e i follower della Guaccero, sia al maschile che femminile, non mancano dal notare tutti i suoi cambiamenti.

Sembra quindi che la bella conduttrice, da sempre felice e innamorata del suo Filippo Bisciglia, ora nel pieno del successo dovuto alla conduzione di Temptation Island, stia mostrando in questi giorni i vantaggi ottenuti a seguito della sua permanenza sull’Isola dei famosi, che le hanno donato un fisico ancora più tonico, qualora fosse necessario.

Non tutti però apprezzano la mostrata magrezza, preoccupandosi che sia eccessiva per il suo fisico e qualcuno addirittura dubita della naturalezza del seno, che invece è rigorosamente naturale. Forse lo stop prima della stagione televisiva le concederà il tempo di rimetter su qualche chilo bruciato troppo in fretta nel corso del reality.

I progetti per l’inverno

La bella conduttrice questa estate ha quindi tutta l’intenzione di riposarsi, rilassarsi, divertirsi e gustarsi appieno le bellezze – anche gastronomiche – della sua amata Puglia, dove da sempre trascorre la sua pausa estiva. Per lei poi comincerà un periodo di intenso lavoro: è stata infatti ufficialmente confermato il suo ritorno in Rai. Sarà nel palinsesto di Rai 2 con un nuovo programma, dopo aver lasciato Detto Fatto.

La vedremo infatti in tv con Liberi Tutti, notizia ha scaldato i cuori dei fan, che da anni la seguono Nel frattempo, però, si sta godendo il mare e le vacanze, mostrando i suoi splendidi look estivi, così come le trendy treccine tra i capelli e il bikini total pink in perfetto Barbie Style.