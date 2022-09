Stefano De Martino, ma cosa ha combinato in faccia: sborsati tanti soldi in chirurgia

Stefano De Martino ha davvero esagerato con i ritocchini oppure no? Come stanno le cose? Risale ormai a diversi anni fa la notizia per cui Bianca Guaccero ha mosso critiche nei confronti del ballerino, oggi showman di immenso successo, per un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. Inoltre pare che circolino in Rete svariate immagini che mostrano il prima e il dopo dell’artista, lanciato nel vasto mondo dello Spettacolo da Maria De Filippi.

A quali e quanti “ritocchini estetici” si è sottoposto il marito di Belen ? Secondo alcune voci , si dice che possa aver esagerato con la chirurgia estetica. Ma quale è la verità sui ritocchini estetici a cui il ballerino si è realmente sottoposto?

Sono molte le foto che ritraggono i presunti prima e dopo di Stefano De Martino a puro titolo di esempio. Del resto, basta mettere a confronto una foto recente con quella di qualche anno fa non possiamo non notare come il profilo sia molto più lineare ora. Non si trova traccia di quella punta leggermente “a patata” di un tempo. Anche frontalmente il naso ha una forma differente, che potrebbe far pensare ad un rinofiller.

Le labbra? Tutta un’altra storia!

Un altro dubbio sui ritocchi riguarda le labbra del conduttore. Anche qui, rispetto a quando era ancora un concorrente di Amici di Maria De Filippi, l’effetto plump in alcune foto è ben visibile, soprattutto per quanto riguarda il labbro inferiore. L’effetto è molto naturale e proporzionato , sempre che sia davvero ricorso a qualche filler di acido ialuronico perché la certezza francamente non c’è!

Via le orecchie a sventola

Le sue famosissime orecchie a sventola sono letteralmente sparite tramite otoplastica. Ma d’altronde non è mai stato un segreto, se non quello di Pulcinella, personaggio tra l’altro molto caro all’ artista, essendo stato fotografato con ancora i bendaggi post intervento. Ma su questo intervento nessuno può dargli torto dal momento che non deve essere facile vivere con un difetto del genere, soprattutto se si opera nel mondo dello Spettacolo che sa essere molto spietato e crudele quando vuole, oltre che decisamente molto competitivo sotto tantissimi punti di vista.

Ma ora la domanda da un milione di dollari è la seguente: Stefano ha o non ha esagerato con la chirurgia estetica? Si potrebbe rispondere assolutamente no! Il risultato è molto naturale e se prima era un ragazzino molto carino ora è diventato un uomo molto affascinante, oltre che un professionista con la ” P” maiuscola. Inoltre è anche appagato dalla vita sentimentale visto che da mesi è tornato a far coppia fissa con Belen, che ha sposato anni fa, e che l’ha reso padre dello splendido Santiago.