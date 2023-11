Sophie Turner ha un nuovo amore dopo Joe Jonas? Ecco chi è | FOTO

L’attrice Sophie Turner sarebbe di nuovo felice con un altro uomo dopo la rottura con il cantante Joe Jonas.

Qualche mese fa Sophie Turner e Joe Jonas hanno annunciato la separazione. Già da diverse settimane girava la voce che la coppia fosse in crisi, ma inizialmente entrambi avevano respinto questa versione. Alla fine, qualche tempo dopo è arrivata la conferma definitiva con una comunicazione ufficiale sui social.

I due non hanno rivelato molto su questa decisione, ma sembrava che comunque sarebbero rimasti in buoni rapporti. La situazione, tuttavia, dopo poco tempo è precipitata e ora l’ex coppia è in lotta per l’affidamento delle figlie, Willa e Delphine, nate tra il 2020 e il 2022. La coppia si era sposata nel 2019, dopo alcuni anni di fidanzamento, quando lei aveva solo 23 anni e lui 30. Tra le cause della separazione ci sarebbe anche questa differenza d’età.

La star di Game of Thrones avrebbe ripreso in mano la sua vita e sembra che attualmente si stia frequentando con un altro uomo: è stata paparazzata, infatti, mentre si trovava a Parigi insieme a lui e si baciavano. Ecco di chi si tratta.

Sophie Turner, è amore con Peregrine Pearson?

Solo poche ore fa, Sophie Turner è stata avvistata a Parigi mentre si scambiava un bacio con l’aristocratico Peregrine Pearson, detto Perry. Si tratta di un nobile inglese, molto in vista nel panorama britannico, che si è lasciato da poco con Maria Olympia di Grecia. I due non sono mai stati sposati, ma hanno avuto una relazione lunga e importante, durata dal 2020 al 2023, lo stesso periodo del matrimonio tra l’attrice e il cantante. Non ha figli.

Questa però non è la prima volta che Sophie Turner e Peregrine Pearson due vengono visti insieme. La prima volta che sono comparsi in pubblico è stata lo scorso 28 ottobre, alla finale di mondiale di rugby tra Sudafrica e Nuova Zelanda, che si è svolta vicino Parigi. Lei era stata invitata come testimonial insieme al campione Dan Carter. Già molte foto del dietro le quinte erano circolate e già allora era nata la voce che tra i due potesse esserci del tenero, ma nessuno aveva confermato o smentito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Il The Sun sostiene che la coppia si trovasse insieme già prima della partita e che abbia raggiunto Parigi da Londra in treno, per poi separarsi con discrezione poco prima di arrivare allo stadio. Al momento nessuno dei due ha rivelato nulla.