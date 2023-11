Royal Family, chi si è sottoposto alla chirurgia estetica?

Qualcuno all’interno della royal family si è mai affidato alla chirurgia estetica? Ecco cosa prevede il protocollo.

La famiglia reale inglese e i suoi membri sono sempre chiacchieratissimi su tutti i tabloid. La loro vita privata è tanto misteriosa quanto affascinante e da sempre si cerca di cogliere qualche informazione in più. Questo, tra l’altro, è un periodo molto delicato: a un anno dalla morte della regina Elisabetta, Carlo è salito al trono insieme a Camilla e i rapporti con i figli si sono fatti più tesi, in particolare con Harry, che continua a vivere all’estero con Meghan Markle e i figli.

Oltre che per la vita privata, i membri della royal family sono seguitissimi anche per i vari outfit che mettono in mostra durante gli eventi ufficiali. La regina era famosissima per i suoi completi color pastello e Kate Middleton si sta affermando come la sua degna erede, grazie a classe ed eleganza.

La royal family ha sempre mostrato un aspetto molto “pulito“: niente piercing o tatuaggi, mentre i capelli appaiono sempre molto naturali, senza tinte strane. In molti, però, si chiedono se qualcuno abbia mai ricorso alla chirurgia estetica…

Royal family e chirurgia estetica: cosa dice il protocollo?

La royal family deve seguire un protocollo rigidissimo, non solo per quanto riguarda usi e comportamenti, ma anche l’aspetto fisico: niente tacchi troppo alti, niente zeppe, mai indossare la gonna senza calze, mai tingere i capelli di un colore che non sia quello naturale… Questi sono solo alcuni esempi.

Il protocollo impedirebbe anche il ricorso alla chirurgia estetica, anche per ritocchi piccoli e non invasivi, come per esempio l’utilizzo del filler. Da diverso tempo gira il pettegolezzo che qualcuno della famiglia reale ne abbia fatto uso, ma non è mai stato confermato e probabilmente è falso. Ma perché il protocollo lo impedisce?

Il protocollo sostiene che la chirurgia estetica sia un rischio inutile e quindi non permette ai membri della family di sottoporvici. Inoltre, alcuni interventi prevedono delle tempistiche di guarigione piuttosto lunghe, che quindi impedirebbero ai membri di mostrarsi in pubblico nel solito modo impeccabile per diversi giorni se non settimane. Per questo nessuno della famiglia reale inglese ha mai fatto uso della chirurgia: al massimo possono cercare di “aggiustare” eventuali difetti con il trucco, a patto che non appaia troppo vistoso o innaturale.