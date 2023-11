Uomini e donne, ex tronista finisce in ospedale | Come sono le sue condizioni

Un noto e amato tronista di Uomini e donne è stato ricoverato in ospedale: ecco come sta adesso.

Uomini e donne è uno dei programmi più famosi della televisione italiana e ormai va in onda da più di vent’anni, sempre fedelmente condotto da Maria De Filippi. Iniziato come uno show rivolto principalmente ai ragazzi, con il tempo si è evoluto in un dating, dove nuove coppie si incontrano, con la speranza di innamorarsi.

Nel corso delle numerosissime edizioni, tantissime coppie hanno trovato l’amore in questo salotto. Altri personaggi non sono stati così fortunati, ma sono comunque diventati molto famosi, al punto da continuare a coltivare la grande popolarità anche al di fuori del programma. Per esempio, molti ex protagonisti della trasmissione oggi sono influencer molto noti: il caso più grande è forse quello di Giulia De Lellis, la cui fama sui social è aumentata notevolmente dopo la rottura con il fidanzato che aveva conosciuto proprio a Uomini e donne.

La giovane influencer non è ovviamente l’unica a essere entrata nel cuore degli italiani: anche Andrea Cerioli ha conquistato tutti. Per questo, in molti si sono preoccupati quando hanno scoperto che è finito in ospedale.

Uomini e donne, Andrea Cerioli è stato ricoverato

Tra i tronisti di Uomini e donne più famosi, certamente c’è anche Andrea Cerioli, che qualche edizione fa aveva conquistato tutti con il suo modo di fare. Solo poche ore fa ha pubblicato alcune foto su Instagram mostrandosi con una flebo attaccata al braccio e nelle stories seguenti ha raccontato ai follower cosa gli è successo.

“Grazie a tutti per i messaggi. Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli… credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva. Tutto qui. Ma passerà.”

Il tronista soffre di gastrite e colite, ma per fortuna la situazione non è grave, anche se comunque va tenuta sotto controllo. Ha voluto ringraziare tutti i fan per il supporto che gli hanno mostrato e a a questo punto anche noi gli auguriamo di guarire presto. L’ex tronista, infatti, deve certamente tornare in forma il più presto perché aspetta una bambina con la compagna Arianna Cirrincione, conosciuta proprio a Uomini e donne.