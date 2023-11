Grande Fratello: aereo vola sulla casa | Un messaggio per Beatrice

Grande Fratello, aereo sopra la Casa per Beatrice Luzzi: la frecciata di Mughini e le reazioni degli altri coinquilini

L’attrice Beatrice Luzzi, concorrente di questa edizione del GF, è senza ombra di dubbio la vincitrice in termine di gradimento da parte del pubblico. Non c’è notizia che riguarda il reality che non la veda protagonista e ormai la sua personalità schietta e diretta ha completamente offuscato gli altri, di cui si fa fatica a ricordare i nomi.

Sembra che questo gradimento sia ben espresso da parte dei fan del programma che, ogni giorno, si esprimono a colpi di cinguettii e hashtag su Twitter, commentando le reazioni quotidiane della concorrente.

La gieffina si è riuscita a guadagnare la stima del pubblico per la trasparenza e la coerenza che neanche le telecamere h24 hanno messo in discussione, cosa che invece non sembrerebbe accadere per gli altri coinquilini, più inclini alle “maschere” di facciata e alle “frecciate” alla schiena.

Una dedica aerea da Londra

È la prima volta che Beatrice Luzzi vive l’emozione dell’aereo che vola sopra alla casa del Grande Fratello. L’attrice, infatti, non aveva mai ricevuto uno striscione solamente per lei che celebrasse il suo percorso all’interno del reality show.

Proprio per questo motivo, quando ha visto l’aereo volare in cielo, con la scritta a lei dedicata, ha saltato di gioia. Inoltre, il successo ottenuto con la partecipazione a questa edizione sembra non limitarsi alle terre nostrane, ma sconfinare fino ad acque internazionali, visto che la dedicata arrivava direttamente da Londra.

La reazione dei coinquilini

Beatrice, di fronte allo striscione ha detto: “È incredibile! Anche da Londra? Io non ho nessuno lì. Questo proprio non me lo aspettavo”. E mentre la sorpresa e la gioia le riempivano il cuore, qualcun altro è rimasto incredulo di fronte a cotanta manifestazione di apprezzamento.

Tra tutti, uno si è mostrato particolarmente eloquente, nel manifestare sarcasticamente la sua opinione in merito. Giampiero Mughini ha infatti commentato: “Tu devi benedire il momento in cui ti nominano perché tu quando ti nominano, trionfi”. L’attrice ha risposto sarcastica: “Grazie Giampiero, sei buonissimo e lo so che sei molto comprensivo e, poi, hai una lettura molto approfondita della situazione, quindi, il tuo parere continua a essere fondamentale per me”. A conti fatti, è lei la trionfatrice di questa edizione e non sembra temere alcun parere altrui, almeno all’interno della casa.